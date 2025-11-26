Сумеет ли «Ростов» продолжить свой путь в Кубке России?

В среду, 26 ноября, нижнекамский «Нефтехимик» примет «Ростов» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

44' Удар из пределов штрафной «Нефтехимика» нанес Герман Игнатов, вратарь хозяев мяч отразил перед собой, Комаров оказавшись на добивании послал мяч над перекладиной.

42' Подача со штрафного Ивана Комарова к воротам «Нефтехимика», но первым на мяче оказался защитник хозяев.

39' Продолжают ростовчане атаковать на эмоциях после забитого гола.

37' Гоооол! 0:2. Егор Голенков грамотно корпусом оттерев защитника «Нефтехимика» Толстопятова, ударом из пределов штрафной хозяев пробил вратаря Присяжненко.

36' Подача Сухомлинова со штрафного к воротам «Ростова», уверенно на выходе руками мяч забрал Одоевский.

35' Позиционная атака «Ростова», но в обороне организованно действуют игроки «Нефтехимика».

Статистика матча 0 Удары в створ 5 48% Владение мячом 52% 2 Угловые удары 0

34' Чуть снизился темп игры.

31' Даниил Родин бил из-за пределов штрафной «Ростова» с отскока от газона, мяч мимо ворот пролетел.

30' Комаров пробил из-за пределов штрафной «Нефтехимика» с левой ноги, поймал в прыжке мяч вратарь Николай Присяжненко.

28' Контролируют мяч футболисты «Нефтехимика», «Ростов» включаясь в прессинг усложняет хозяевам продвижение вперед.

25' Темп игры средний, команды играют в атаку.

23' Бобёр ворвался в штрафную «Ростова» и простреливал вдоль ворот, но внимательно в обороне действуют защитники гостей.

21' Подача со штрафного к воротам «Нефтехимика» Комарова, хозяева отбились.

18' Гоооол! 0:1. Иван Комаров с лету пробил из пределов штрафной «Нефтехимика», мяч точно в нижний угол ворот влетел, прыжок вратаря хозяев Присяжненко был обречен.

16' Удар Эдуарда Валиахметова с линии штрафной «Ростова», мяч зацепив ногу одного из защитников гостей, на угловой «Нефтехимика» улетел.

14' Позиционная атака «Нефтехимика», подача в штрафную «Ростова» Валиахметова, но отбились гости.

11' Голенков принял мяч в штрафной «Нефтехимика», и с разворота пробил, но промахнулся мимо створа ворот Присяжненко.

10' Прохин пробил из-за пределов штрафной «Нефтехимика», мяч выше перекладины полетел.

09' Поочередно команды проводят позиционные атаки, до угроз воротам дело не доходит.

06' Контр-атака «Нефтехимика», Иван Бобёр рвался к воротам «Ростова», но затянул с принятием решения и упустил возможность для удара.

04' Подача с углового «Нефтехимика», вратарь «Ростова» Одоевский неудачно сыграл на выходе, полузащитник хозяев Даниил Родин головой бил, но промахнулся.

02' Иван Комаров пробил со штрафного «Ростова», мяч перелетев через стенку пролетел мимо ворот «Нефтехимика».

01' Байрамян заработал фол на себе, «Ростов» исполнит стандарт в непосредственной близости от штрафной площади «Нефтехимика».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ростова».

До матча

20:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:20 Матч пройдет на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске, вмещающем 3000 зрителей.

20:10 Главным судьей матча будет Евгений Кукуляк из Калуги.

Стартовые составы команд

«Нефтехимик»: Присяжненко, Ширяев, Валиахметов, Ситдиков, Толстопятов, Шильцов, Бобёр, Родин, Сухомлинов, Никитин, Машуков.

«Ростов»: Одоевский, Лангович, Чистяков, Мелёхин, Игнатов, Прохин, Семенчук, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков. Разница мячей — 25:24. В последнем матче команда из Нижнекамска обыграла «Чайку» со счетом 4:2. Ранее команда с минимальным счетом одолела «Урал» (1:0) и поделила очки в поединке против «Родины» (1:1).

«Нефтехимик» в последних пяти матчах не знает поражений: две победы и три ничейных результата. Команда перед поединком с командой из РПЛ подходит в хорошей форме.

«Ростов»

Ростовчане идут на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 18 очков после 16-ти матчах при 12-ти забитых и 17-ти забитых мячах. «Ростов» в последнем поединке проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2. До этого команда с минимальным счетом обыграла «Сочи» (1:0) и проиграла тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1.

«Ростов» в последних пяти матчах имеет на своем балансе две победы, два поражения и одну ничью при шести забитых и пяти пропущенных мячах.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 2 матча. В 1994 году в рамках Первой Лиги оба раза победил «Ростов», дома 1:0, на выезде в Нижнекамске 1:2.

