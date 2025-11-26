прогноз на матч Кубка России, ставка за 3.15

26 ноября в 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Краснодар» и «Оренбург». Начало игры — в 18:00 мск.

«Краснодар»

Турнирное положение: Кубанцы сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Краснодар» лишь на один пункт опережает «Зенит». А вот отличилась команда 29 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кубанцы не смогли обыграть «Локомотив» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Балтикой» (1:1). А вот поединок с «Оренбургом» завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Краснодар» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Кубанцы вполне преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Причем «Краснодар» традиционно успешно противостоит «Оренбургу». В пяти последних очных поединках команда добыла 5 побед.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Кубанцы намерены вернуться на победный путь.

«Оренбург»

Турнирное положение: Оренбуржцы бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Оренбург» на 4 очка отстает от спасительной 12 позиции. А вот отличилась команда 17 забитыми мячами в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Оренбуржцы не уступили «Балтике» (0:0).

До того команда была бита крепким «Локомотивом» (0:1). А вот чуть ранее она уступила «Краснодару» (1:3).

При этом «Оренбург» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Оренбуржцы имеют не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Оренбург» не побеждал в 3 своих последних поединках. Вот только проблемы в плане реализации и близко не решены.

Оренбуржцы не могут забить уже 2 матча кряду. Да и Кубком команда вполне может пожертвовать, ведь главной целью остается выживание в РПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Оренбуржцы намерены дать бой действующему чемпиону.

Статистика для ставок

Оренбуржцы не побеждали в 3 своих последних матчах

Краснодарцы в сренднем пропускают реже гола за матч

Кубанцы не побеждали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.37.

Прогноз: «Краснодар» намерен прервать свой безвыигрышный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, тогда как «Оренбург» забивает с некоторой натугой.

3.15 Фора «Краснодара» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Краснодар» — «Оренбург» принесёт чистый выигрыш 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: Фора «Краснодара» -2.5 за 3.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.25 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Краснодар» — «Оренбург» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25