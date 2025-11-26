26 ноября в 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Краснодар» и «Оренбург». Начало игры — в 18:00 мск.
«Краснодар»
Турнирное положение: Кубанцы сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Краснодар» лишь на один пункт опережает «Зенит». А вот отличилась команда 29 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кубанцы не смогли обыграть «Локомотив» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Балтикой» (1:1). А вот поединок с «Оренбургом» завершился успехом (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Краснодар» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Кубанцы вполне преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.
Причем «Краснодар» традиционно успешно противостоит «Оренбургу». В пяти последних очных поединках команда добыла 5 побед.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Кубанцы намерены вернуться на победный путь.
«Оренбург»
Турнирное положение: Оренбуржцы бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Оренбург» на 4 очка отстает от спасительной 12 позиции. А вот отличилась команда 17 забитыми мячами в 16 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Оренбуржцы не уступили «Балтике» (0:0).
До того команда была бита крепким «Локомотивом» (0:1). А вот чуть ранее она уступила «Краснодару» (1:3).
При этом «Оренбург» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Оренбуржцы имеют не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
При этом «Оренбург» не побеждал в 3 своих последних поединках. Вот только проблемы в плане реализации и близко не решены.
Оренбуржцы не могут забить уже 2 матча кряду. Да и Кубком команда вполне может пожертвовать, ведь главной целью остается выживание в РПЛ.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Оренбуржцы намерены дать бой действующему чемпиону.
Статистика для ставок
- Оренбуржцы не побеждали в 3 своих последних матчах
- Краснодарцы в сренднем пропускают реже гола за матч
- Кубанцы не побеждали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.37.
Прогноз: «Краснодар» намерен прервать свой безвыигрышный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, тогда как «Оренбург» забивает с некоторой натугой.
Ставка: Фора «Краснодара» -2.5 за 3.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25