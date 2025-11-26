26 ноября в 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Краснодар» и «Оренбург». Начало игры — в 18:00 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Краснодар»

Турнирное положение: Кубанцы сражаются за чемпионский титул.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Краснодар» лишь на один пункт опережает «Зенит».  А вот отличилась команда 29 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Кубанцы не смогли обыграть «Локомотив» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Балтикой» (1:1).  А вот поединок с «Оренбургом» завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках «Краснодар» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Кубанцы вполне преуспевают в плане надежности тылов.  Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Причем «Краснодар» традиционно успешно противостоит «Оренбургу».  В пяти последних очных поединках команда добыла 5 побед.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Кубанцы намерены вернуться на победный путь.

«Оренбург»

Турнирное положение: Оренбуржцы бьются за выживание в элите.  Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Оренбург» на 4 очка отстает от спасительной 12 позиции.  А вот отличилась команда 17 забитыми мячами в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Оренбуржцы не уступили «Балтике» (0:0).

До того команда была бита крепким «Локомотивом» (0:1).  А вот чуть ранее она уступила «Краснодару» (1:3).

При этом «Оренбург» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Оренбуржцы имеют не столь надежные тылы.  Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Оренбург» не побеждал в 3 своих последних поединках.  Вот только проблемы в плане реализации и близко не решены.

Оренбуржцы не могут забить уже 2 матча кряду.  Да и Кубком команда вполне может пожертвовать, ведь главной целью остается выживание в РПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Оренбуржцы намерены дать бой действующему чемпиону.

Статистика для ставок

  • Оренбуржцы не побеждали в 3 своих последних матчах
  • Краснодарцы в сренднем пропускают реже гола за матч
  • Кубанцы не побеждали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33.  Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.37.

Прогноз: «Краснодар» намерен прервать свой безвыигрышный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, тогда как «Оренбург» забивает с некоторой натугой.

3.15Фора «Краснодара» -2.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 3.15 на матч «Краснодар» — «Оренбург»  принесёт чистый выигрыш 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: Фора «Краснодара» -2.5 за 3.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.25ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.25 на матч «Краснодар» — «Оренбург»  принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25