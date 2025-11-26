В среду, 26 ноября, «Краснодар» примет «Оренбург» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

09' Хорди Томпсон («Оренбург») пробил с угла штрафной, Александр Корякин («Краснодар») перевел мяч на угловой.

07' Максим Савельев («Оренбург») прорывался к воротам соперника, но не по правилам сыграл против Артёма Хмарина («Краснодар»).

05' Никита Кривцов («Краснодар») получает первую в этом матче желтую карточку.

04' Г-ОООООООООО-Л! «Краснодар» — 1:0! Никита Кривцов! Никита Кривцов подключился к атаке, получил мяч на линии штрафной и мощно вколотил его в сету ворот!

02' С первых минут хозяева взяли мяч под свой контроль — они проводят неспешную позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Краснодар» — «Оренбург» начался! Счет 0:0! Поехали…

Статистика матча 1 Удары в створ 0 48% Владение мячом 52%

До матча

17:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Ozon Арена». Игра вот-вот начнется!

17:55 Сегодня в Краснодаре переменная облачность, во время матча температура будет около +10℃.

17:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

17:45 Главным арбитром встречи назначен Ранэль Зияков.

17:40 Сегодняшний матч пройдет в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», который вмещает 35 179 зрителей.

17:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России по футболу между «Краснодаром» и «Оренбургом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Корякин Александр, Жубал, Хмарин Артём, Пальцев Валентин, Тормена Витор, Густаво Сантос, Козлов Данила, Кривцов Никита, Ленини Кевин, Перрен Гаэтан, Мукаилов Казбек.

«Оренбург»: Ходанович Андрей, Чичинадзе Анри, Муфи Фахд, Ценов Эмил, Болотов Евгений, Ду Кейрос, Камилов Владислав, Оганесян Степан, Томпсон Хорди, Зотов Георгий, Савельев Максим.

«Краснодар»

«Краснодар» выступает в роли фаворита в этой четвертьфинальной паре Кубка России. В первой игре с «Оренбургом» у соперника не было ни малейшего шанса на успех — тотальное преимущество «быков» и по игре и по настрою. В итоге встреча завершилась гостевой викторией краснодарского клуба (3:1).

У «Краснодара» помимо Кубка России, много забот в Премьер-лиге, где «быки» борются за золотые медали и занимают в данный момент первое место в турнирной таблице. В последнем туре РПЛ они сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

«Оренбург»

«Оренбург» не самый очевидный участник четвертьфинальной стадии Кубка России. По тем результатам, которые показывает команда в нынешнем сезоне, мало кто ожидал увидеть «синих» в числе восьмерки сильнейших. Проигранный дома первый матч (1:3) оставляет мизерные шансы команде на общий успех в дуэли с «Краснодаром».

В Премьер-лиге дела у «Оренбурга» идут очень плохо — клуб находится в зоне вылета, занимая 14-ю строчку с 12-ю набранными очками. В последнем туре РПЛ оренбургская команда скатала нулевую ничью с «Балтикой».

Личные встречи

Между собой эти соперники играют довольно часто в различных турнирах и в данном противостоянии наблюдается тотальное превосходство «Краснодара», который выиграл шесть предыдущих встреч. Последняя очная дуэль состоялась в рамках Кубка России три недели назад, там «быки» на выезде выиграли со счетом 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.15