прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.62

26 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Аталанта». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: В таблице Лиги чемпионов «Айнтрахт» находится на 23-м месте. У команды 4 набранных очка.

«Айнтрахт» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и дважды уступил. Разница мячей составляет 7-11.

Последние матчи: В ноябре «Айнтрахт» ни разу не проиграл. У команды были две победы и две ничьи.

«Айнтрахт» разошелся миром с «Хайденхаймом» (1:1) и «Наполи» (0:0). Также удалось победить «Майнц» (1:0) и «Кельн» (4:3).

Состояние команды: Франкфуртский клуб в Бундеслиге демонстрирует уверенное движение вперёд, тогда как в Лиге чемпионов всё выглядит заметно менее надёжно.

В национальном первенстве «Айнтрахт» не проигрывает уже пять туров подряд, а драматичная победа над «Кёльном» со счётом 4:3 позволила удержаться в непосредственной близости от лидирующей группы. При этом на международной арене продолжается серия из трёх матчей без побед.

«Аталанта»

Турнирное положение: В таблице общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» располагается на 16-й позиции. Клуб набрал 7 очков в четырех поединках.

У «Аталанты» две победы, одна ничья и одно поражение. Команда забила три гола и пропустила пять мячей.

Последние матчи: «Аталанта» в текущем месяце проиграла три матча из четырех.

Клуб из Бергамо уступил в Серии А «Удинезе» (0:1), «Сассуоло» (0:3) и «Наполи» (1:3). В Лиге чемпионов «Аталанте» удалось взять верх над «Марселем» (1:0).

Состояние команды: Команда прибывает на игру в непростом эмоциональном состоянии: восемь туров без побед в чемпионате заметно осложнили сезон, а разгромные поражения от «Наполи» (1:3) и «Сассуоло» (0:3) только усилили давление.

Несмотря на это, положение в Лиге чемпионов выглядит значительно лучше — две победы и ничья в четырёх турах позволяют «Аталанте» сохранять серьёзные шансы на выход в плей-офф.

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Айнтрахта» составляет шесть матчей

«Аталанта» в ноябре проиграла три матча из четырех

«Айнтрахт» не уступает на протяжении трех домашних встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.58, победа «Айнтрахта» — в 2.62.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.24.

Прогноз: «Айнтрахт» уверенно набирает очки в Бундеслиге, однако его результаты на международной арене далеки от стабильных. Но любая серия рано или поздно заканчивается. Хозяева могут завоевать три очка.

2.62 Победа «Айнтрахта» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.62 на матч «Айнтрахт» — «Аталанта» принесёт прибыль 1620₽, общая выплата — 2620₽

Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.62.

Прогноз: еще один прогноз, что команды будут сосредоточены на оборонительных действиях и не забьют за 90 минут больше двух голов.

2.32 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Айнтрахт» — «Аталанта» принесёт прибыль 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: ТМ 2.5 за 2.32