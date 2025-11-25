прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.57

25 ноября в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Ковентри». Начало игры — в 22:45 мск.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлы» бьются за прямое повышение в классе. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Мидлсбро» в 16 матчах набрал 30 зачетных баллов. В них команда отличилась 20 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мидлы» не сумели одолеть «Оксфорд Юнайтед» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Бирмингему» (2:1). А вот поединок с «Лестером» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Мидлсбро» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мидлы» нынче выглядят не столь выгодно. Зато команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Причем «Мидлсбро» традиционно неудачно противостоит «Ковентри». В пяти последних очных поединках команда уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена закрепиться в дуэте лидеров.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» постепенно отрываются от конкурентов. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ковентри» на 7 зачётных пунктов опережает идущих следом «мидлов». Команда в 16 поединках отличилась 43 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесно-голубые» переиграли «Вест Бромвич» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Сток Сити» (1:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

При этом «Ковентри» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небесно-голубые» нынче несколько прибавили. Команда победила в трёх своих последних поединках.

При этом «Ковентри» относительно преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть реже гола за матч.

Команда весьма ярко выглядит в плане реализации. Причем «Мидлсбро» она не проигрывает уже долгих три года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Небесно-голубые» намереваются закрепиться на вершине таблицы.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Мидлсбро» уже 3 года не обыгрывает «Ковентри»

«Небесно-голубые» победили в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 1.96.

Прогноз: «Небесно-голубые» мотивированы оторваться от преследователей, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «Мидлсбро».

Ставка: Победа «Ковентри» за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.83