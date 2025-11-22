Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Прошлогодняя победа «Ноттингем Форест» в Ливерпуле казалась случайным сбоем в мощном домашнем сезоне. Повтор 0:3 уже при Шоне Дайче — симптом куда более серьёзный. Чемпионы рассыпаются на глазах, а команда из зоны вылета спокойно забирает с «Энфилда» самую крупную свою победу здесь в истории.

Результат матча

ЛиверпульЛиверпульЛиверпуль0:3Ноттингем ФорестНоттингем ФорестНоттингем
0:1 Мурилло 33' 0:2 Николо Савона 46' 0:3 Морган Гиббз-Уайт 78'
Ливерпуль:  Алисон,  Ибраима Конате (Уго Экитике 55'),  Вирджил ван Дейк,  Милош Керкез (Эндрю Робертсон 68'),  Доминик Собослаи,  Кёртис Джонс (Рио Нгумоха 78'),  Райан Гравенберх,  Алексис Мак Аллистер,  Мохамед Салах,  Александер Исак (Федерико Кьеза 68'),  Коди Матес Гакпо
Ноттингем Форест:  Матц Зельс,  Неко Уильямс,  Мурилло,  Никола Миленкович,  Николо Савона,  Игор Жезус (Райан Йейтс 86'),  Николас Домингес (Омари Хатчинсон 61'),  Морган Гиббз-Уайт,  Эллиот Андерсон,  Ибраим Сангаре,  Дан Ндой (Каллум Хадсон-Одои 86')
Жёлтые карточки:  Райан Гравенберх 66' (Ливерпуль),  Федерико Кьеза 87' (Ливерпуль)

Стартовый отрезок «Ливерпуль» провёл так, как Слот и требует.  С давлением, неплохим движением мяча и быстрым входом в штрафную.  Макаллистер мог открывать счёт после резкого прохода Гакпо, но Андерсон головой вынес мяч с линии.  Салах раскачивал защитников, Керкез подключался и бил, но всё либо блокировали, либо летело выше.  У «Фореста» в это время были вспышки Моргана Гиббс-Уайта, но гости терпеливо ждали своё, понимая, что нынешний «Ливерпуль» рано или поздно ошибётся.  И произошло это там, где хозяева в этом сезоне проваливаются из тура в тур — на стандарте.

Корнер Андерсона, лёгкое касание Ван Дейка — и мяч отскакивает к Мурильо.  Центральный защитник, который весь матч будет доминировать в обеих штрафных, с шести метров кладёт низом в дальний угол.  Аллисон возмущён из-за положения Ндойе перед ним, ван Дейк проводит параллели с недавним отменённым голом против «Манчестер Сити», но ВАР остался на стороне гостей.

Мурильо празднует гол
Мурильо празднует гол

Через пару минут «Форест» ещё раз вскрывает дрожащую оборону хозяев.  Неуверенный вынос Конате — рикошет в Игора Жезуса, приём, удар в дальний.  Красивый гол гасит жест арбитра, зафиксирована игра рукой в эпизоде, где повторы так и не дали однозначного ответа.  Формально «Ливерпуль» спасён, по сути — лишь получает отсрочку.

Терпение ливерпульских трибун тает

Отсрочка длится до старта второго тайма.  Характерный для этого сезона эпизод — Макаллистер не читает передачу в собственную штрафную, Неко Уильямс спокойно разворачивается и откатывает под удар второму фулбеку.  Николо Савона без спешки вонзает мяч в верхний угол — 0:2, и «Анфилд» уже не ревёт, а глухо гудит от раздражения.

Гол Николо Савоны
Гол Николо Савоны

Конате тем временем проводит один из худших своих матчей за клуб.  Сначала он дарит угловой на первый гол, затем проваливает эпизод с отменённым мячом Жезуса, нервничает под прессингом и в итоге становится символом рассыпающейся обороны.  Слот на 55-й минуте идёт ва-банк.  Снимает центрального защитника, выпускает в атаку Экитике и перестраивает защиту с Гравенберхом в роли импровизированного центрбека.  Это даже не выглядит, как план камбека, а скорее, как отчаянная попытка хоть как-то встряхнуть команду.

Конате уходит с поля
Конате уходит с поля

В атаке вообще не лучше.  Александр Исак снова проводит «призрачные» 60 с лишним минут.  Минимум касаний, ни одного острого решения, ноль влияния на игру.  Самый дорогой игрок в истории Премьер-лиги так и не может встроиться в структуру Слота.  Ни Салах, ни Гакпо, ни вышедший позже Кьеза не находят со шведом общий язык.  Через 68 минут на поле Исака тихо заменили под усиливающийся свист.

Гиббс-Уайт ставит диагноз

Второй тайм получился достаточно странным с точки зрения баланса.  «Ливерпуль» много владеет, но сыплется в простейших передачах, «Форест» же максимально прагматичен.  Команда Дайча компактна, агрессивна в отборе, а в переходах хладнокровна.

Третий гол — почти карикатура на разницу в уверенности.  Мурильо, и без того лучший защитник матча, выстреливает шикарной диагональю на правый фланг.  Вышедший Омари Хатчинсон легко уходит от Робертсона и бьёт, Аллисон тащит, но линия защиты в очередной раз замирает.  Гиббс-Уайт первым оказывается на подборе и аккуратно катит в угол. 0:3, и сотни болельщиков тянутся к выходам ещё до финального свистка.

Морган Гиббс-Уайт празднует гол
Морган Гиббс-Уайт празднует гол

«Форест» при этом пишет сразу несколько своих маленьких историй.  Первая «сухая» игра в лиге за 20 матчей, крупнейшая победа на «Энфилде», идеальный выезд в борьбе за выживание.

Куда теперь «Ливерпулю»?

У Арне Слота нет одного-двух простых решений, которые всё исправят.  Команда одновременно уязвима при стандартах и контратаках, разваливается без мяча в центре поля, не получает голов от главной звезды атаки, теряет уверенность у своих ворот.  Восемь поражений в одиннадцати матчах, шесть в семи турах Премьер-лиги, падение во вторую половину таблицы и самое тяжёлое домашнее поражение со времён 1:4 от «Сити» в 2021-м.  Это уже трудно назвать временными трудностями, больше похоже на полноценный кризис чемпиона.

Впереди — «ПСВ» в Лиге чемпионов и жёсткий календарь за три недели.  Слот точно останется во главе команды, но остаётся ощущение, что после 0:3 от «Ноттингема» его проект в Ливерпуле впервые действительно поставят под сомнение.  И чем дольше команда выглядит такой же беззубой и робкой, как в этой игре, тем холоднее будет атмосфера на «Энфилде» — даже при полностью заполненных трибунах.