Прошлогодняя победа «Ноттингем Форест» в Ливерпуле казалась случайным сбоем в мощном домашнем сезоне. Повтор 0:3 уже при Шоне Дайче — симптом куда более серьёзный. Чемпионы рассыпаются на глазах, а команда из зоны вылета спокойно забирает с «Энфилда» самую крупную свою победу здесь в истории.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест Ноттингем 0:1 Мурилло 33' 0:2 Николо Савона 46' 0:3 Морган Гиббз-Уайт 78' Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате ( Уго Экитике 55' ), Вирджил ван Дейк, Милош Керкез ( Эндрю Робертсон 68' ), Доминик Собослаи, Кёртис Джонс ( Рио Нгумоха 78' ), Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Александер Исак ( Федерико Кьеза 68' ), Коди Матес Гакпо Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Николо Савона, Игор Жезус ( Райан Йейтс 86' ), Николас Домингес ( Омари Хатчинсон 61' ), Морган Гиббз-Уайт, Эллиот Андерсон, Ибраим Сангаре, Дан Ндой ( Каллум Хадсон-Одои 86' ) Жёлтые карточки: Райан Гравенберх 66' (Ливерпуль), Федерико Кьеза 87' (Ливерпуль)

Статистика матча 4 Удары в створ 7 8 Удары мимо 3 75 Владение мячом 25 8 Угловые удары 6 0 Офсайды 2 11 Фолы 8

Стартовый отрезок «Ливерпуль» провёл так, как Слот и требует. С давлением, неплохим движением мяча и быстрым входом в штрафную. Макаллистер мог открывать счёт после резкого прохода Гакпо, но Андерсон головой вынес мяч с линии. Салах раскачивал защитников, Керкез подключался и бил, но всё либо блокировали, либо летело выше. У «Фореста» в это время были вспышки Моргана Гиббс-Уайта, но гости терпеливо ждали своё, понимая, что нынешний «Ливерпуль» рано или поздно ошибётся. И произошло это там, где хозяева в этом сезоне проваливаются из тура в тур — на стандарте.

Корнер Андерсона, лёгкое касание Ван Дейка — и мяч отскакивает к Мурильо. Центральный защитник, который весь матч будет доминировать в обеих штрафных, с шести метров кладёт низом в дальний угол. Аллисон возмущён из-за положения Ндойе перед ним, ван Дейк проводит параллели с недавним отменённым голом против «Манчестер Сити», но ВАР остался на стороне гостей.

Мурильо празднует гол globallookpress.com

Через пару минут «Форест» ещё раз вскрывает дрожащую оборону хозяев. Неуверенный вынос Конате — рикошет в Игора Жезуса, приём, удар в дальний. Красивый гол гасит жест арбитра, зафиксирована игра рукой в эпизоде, где повторы так и не дали однозначного ответа. Формально «Ливерпуль» спасён, по сути — лишь получает отсрочку.

Терпение ливерпульских трибун тает

Отсрочка длится до старта второго тайма. Характерный для этого сезона эпизод — Макаллистер не читает передачу в собственную штрафную, Неко Уильямс спокойно разворачивается и откатывает под удар второму фулбеку. Николо Савона без спешки вонзает мяч в верхний угол — 0:2, и «Анфилд» уже не ревёт, а глухо гудит от раздражения.

Гол Николо Савоны globallookpress.com

Конате тем временем проводит один из худших своих матчей за клуб. Сначала он дарит угловой на первый гол, затем проваливает эпизод с отменённым мячом Жезуса, нервничает под прессингом и в итоге становится символом рассыпающейся обороны. Слот на 55-й минуте идёт ва-банк. Снимает центрального защитника, выпускает в атаку Экитике и перестраивает защиту с Гравенберхом в роли импровизированного центрбека. Это даже не выглядит, как план камбека, а скорее, как отчаянная попытка хоть как-то встряхнуть команду.

Конате уходит с поля globallookpress.com

В атаке вообще не лучше. Александр Исак снова проводит «призрачные» 60 с лишним минут. Минимум касаний, ни одного острого решения, ноль влияния на игру. Самый дорогой игрок в истории Премьер-лиги так и не может встроиться в структуру Слота. Ни Салах, ни Гакпо, ни вышедший позже Кьеза не находят со шведом общий язык. Через 68 минут на поле Исака тихо заменили под усиливающийся свист.

Гиббс-Уайт ставит диагноз

Второй тайм получился достаточно странным с точки зрения баланса. «Ливерпуль» много владеет, но сыплется в простейших передачах, «Форест» же максимально прагматичен. Команда Дайча компактна, агрессивна в отборе, а в переходах хладнокровна.

Третий гол — почти карикатура на разницу в уверенности. Мурильо, и без того лучший защитник матча, выстреливает шикарной диагональю на правый фланг. Вышедший Омари Хатчинсон легко уходит от Робертсона и бьёт, Аллисон тащит, но линия защиты в очередной раз замирает. Гиббс-Уайт первым оказывается на подборе и аккуратно катит в угол. 0:3, и сотни болельщиков тянутся к выходам ещё до финального свистка.

Морган Гиббс-Уайт празднует гол globallookpress.com

«Форест» при этом пишет сразу несколько своих маленьких историй. Первая «сухая» игра в лиге за 20 матчей, крупнейшая победа на «Энфилде», идеальный выезд в борьбе за выживание.

Куда теперь «Ливерпулю»?

У Арне Слота нет одного-двух простых решений, которые всё исправят. Команда одновременно уязвима при стандартах и контратаках, разваливается без мяча в центре поля, не получает голов от главной звезды атаки, теряет уверенность у своих ворот. Восемь поражений в одиннадцати матчах, шесть в семи турах Премьер-лиги, падение во вторую половину таблицы и самое тяжёлое домашнее поражение со времён 1:4 от «Сити» в 2021-м. Это уже трудно назвать временными трудностями, больше похоже на полноценный кризис чемпиона.

Впереди — «ПСВ» в Лиге чемпионов и жёсткий календарь за три недели. Слот точно останется во главе команды, но остаётся ощущение, что после 0:3 от «Ноттингема» его проект в Ливерпуле впервые действительно поставят под сомнение. И чем дольше команда выглядит такой же беззубой и робкой, как в этой игре, тем холоднее будет атмосфера на «Энфилде» — даже при полностью заполненных трибунах.