21 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и костромской «Спартак». Матч начнется в 14:00 по мск.
«Урал»
Турнирное положение: «Урал» находится на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 39 очков при 29-ти забитых и 17-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем поединке команда минимально проиграла «Нефтехимику» со счетом 0:1.
Ранее «Урал» обыграл с минимальным счетом «СКА-Хабаровск» (1:0) и удачно выступила против «Челябинска», переиграв соперника со счетом 1:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Урал» намерен вернуть себе лидерство в Первой лиги победой в предстоящем матче после неожиданного поражения в последнем матче.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: костромской коллектив расположился на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 33 балла при разнице мячей 29:22.
Последние матчи: в последнем матче команда проиграла «Родине» со счетом 0:2.
Ранее команда проиграла «Факелу» в результативном матче со счетом 2:3 и смогла одержать уверенную победу против «Черноморца» со счетом 3:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Спартак» рвется в лидеры чемпионата, однако последние матчи не позволяют команде составить конкуренцию всерьез. Однако в этом матче костромчане готовы оказать достойную борьбу хозяевам.
Статистика для ставок
- «Урал» выиграл пять из шести последних матчей
- «Спартак» Кострома проиграл два последних матча
- «Спартак» Кострома пропустил в шести последних матчах к ряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.70. Ничья оценена в 3.40, победа оппонента — 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.60.
Прогноз: ожидаем, что в матче обе команды могут забить. Клубы будут настроены на победу.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.12.
Прогноз: Вполне возможна ничья в матче. Сыграем на этом.
Ставка: Ничья в матче за 3.40.