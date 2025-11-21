21 ноября в 13-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Валенсия» и «Леванте». Начало встречи — в 23:00 мск.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» после 12-ти туров испанской Ла Лиги имеет 10 баллов в активе и борется за прописку в элите.
Команда занимает безопасную 17-ю позицию в таблице Ла Лиги и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета (18-20-е места).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата левантийский клуб на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» (1:1).
Перед этим «Летучие Мыши» и вовсе остались ни с чем, когда на выездной арене в предыдущем туре Ла Лиги потерпели разгром от «Реала» с результатом 0:4.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» выиграла лишь раз при четырех поражениях и трех ничьих.
Это сулит хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Уго Дуро и Арно Данжума — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с тремя голами.
«Леванте»
Турнирное положение: «Леванте» после 12-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет девять баллов в активе и борется за выживание.
Команда находится в зоне понижения в классе (18-20-я строчки) на 18-й позиции, лишь по дополнительным показателям уступая безопасному 17-му месту, которое занимает ее нынешний соперник.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства левантийский клуб на чужом поле проиграл «Атлетико» (1:3).
Перед этим коллектив также остался без очков, когда в 11-м туре Ла Лиги на этот раз в домашних стенах потерпел поражение от «Сельты» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на испанское первенство, «Леванте» проиграл, а в шести последних матчах выиграл лишь раз.
Такая форма сулит гостям плохие шансы на даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Этта Эйонг — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с шестью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Валенсии» хотя бы одна команда не забьет
- в трех последних матчах «Леванте» забивали больше 2,5 голов
- в двух последних матчах «Леванте» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.45, выигрыш «Леванте» — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.
Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев поля.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних поединках «Леванте».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20