18 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Швеция и Словения. Начало встречи — в 22:45 мск.
Швеция
Турнирное положение: Швеция после пяти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом в активе занимает четвертую позицию в группе.
Команда на девять пунктов отстает от второго в таблице Косова, поэтому уже потеряла все шансы выйти на ЧМ-2026, а также на два очка — от третьей в квартете Словении.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела разгром от Швейцарии (1:4).
Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда теперь на домашней арене проиграл Косову со счетом 0:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Швеция проиграла, а в пяти последних поединках ни разу не выиграла.
Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Словения
Турнирное положение: Словения после пяти поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом в активе занимает третью позицию в группе.
Команда на семь очков отстает от Косова, которое занимает второе место (зона плей-офф), поэтому уже не выйдет на мундиаль, а также на два пункта опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Косова (0:2).
Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив уже набрал один балл, когда теперь на своей арене разошелся мировой со Швейцарией (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Словения проиграла лишь дважды, а в пяти последних матчах ни разу не победила.
Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Санди Ловрич и Жан Випотник — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах Швеция не выиграла
- в четырех последних матчах Швеция проиграла
- в трех последних матчах Словении забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 3.95, успех Словении — в 6.60.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.80.
Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.
Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева не забивали и пропускали.
Ставка: только одна команда забьет за 2.07