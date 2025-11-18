18 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Швеция и Словения. Начало встречи — в 22:45 мск.

Швеция

Турнирное положение: Швеция после пяти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом в активе занимает четвертую позицию в группе.

Команда на девять пунктов отстает от второго в таблице Косова, поэтому уже потеряла все шансы выйти на ЧМ-2026, а также на два очка — от третьей в квартете Словении.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела разгром от Швейцарии (1:4).

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда теперь на домашней арене проиграл Косову со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Швеция проиграла, а в пяти последних поединках ни разу не выиграла.

Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Словения

Турнирное положение: Словения после пяти поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом в активе занимает третью позицию в группе.

Команда на семь очков отстает от Косова, которое занимает второе место (зона плей-офф), поэтому уже не выйдет на мундиаль, а также на два пункта опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Косова (0:2).

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив уже набрал один балл, когда теперь на своей арене разошелся мировой со Швейцарией (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Словения проиграла лишь дважды, а в пяти последних матчах ни разу не победила.

Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Санди Ловрич и Жан Випотник — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах Швеция не выиграла

в четырех последних матчах Швеция проиграла

в трех последних матчах Словении забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 3.95, успех Словении — в 6.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.80 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Швеция — Словения позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева не забивали и пропускали.

2.07 Только одна команда забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Швеция — Словения принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: только одна команда забьет за 2.07