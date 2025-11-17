17 ноября в 6-м туре группового этапа квалификации на молодежный чемпионат Европы по футболу сыграют Казахстан (U21) и Молдова (U21). Начало игры — в 17:30 мск.
Казахстан (U21)
Турнирное положение: Казахстан (U21) после четырех поединков квалификации на молодежный чемпионат Европы 2027 года занимает пятую позицию в группе, набрав три очка.
Команда на девять баллов отстает от зоны плей-офф за право сыграть в финальном турнире, а также лишь по дополнительным показателям отстает от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках предыдущего тура квалификации на европейский форум коллектив на чужой арене потерпел поражение от Словакии (1:2).
Перед этим в поединке, который был товарищеским, сборная снова-таки в чужих стенах осталась ни с чем, когда теперь проиграла казахстанским ровесникам со счетом 1:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые были официальными и товарищескими, Казахстан (U21) только проигрывал.
Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Рамазан Багдат и Олжас Байбек — авторы пока что двух голов команды в отборе на молодежный Евро-2027.
Молдова (U21)
Турнирное положение: Молдова (U21) после пяти туров квалификации на молодежный чемпионат Европы с тремя баллами в активе занимает четвертую позицию.
Команда на девять баллов отстает от зоны плей-офф за право сыграть в финальном турнире, а также лишь по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, сборная на своей арене с результатом 0:1 проиграла Албании.
Перед этим в поединке предыдущего тура отбора на молодежный чемпионат Европы коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от Словакии — 0:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, Молдова (U21) только проигрывала.
Такая форма говорит о небольших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Владислав Костин — лучший бомбардир команды в отборе на молодежный Евро с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах Казахстан (U21) проиграл
- в пяти из семи последних матчей Молдовы (U21) забивали больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах Молдова (U21) проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Казахстан (U21) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.45, успех Молдовы (U21) — в 3.75.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.90 и 1.80.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.
При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах Казахстана (U21).
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20