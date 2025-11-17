Разберётся ли Казахстан с Молдовой?

прогноз на чемпионат Европы до 21 года, ставка за 1.90

17 ноября в 6-м туре группового этапа квалификации на молодежный чемпионат Европы по футболу сыграют Казахстан (U21) и Молдова (U21). Начало игры — в 17:30 мск.

Казахстан (U21)

Турнирное положение: Казахстан (U21) после четырех поединков квалификации на молодежный чемпионат Европы 2027 года занимает пятую позицию в группе, набрав три очка.

Команда на девять баллов отстает от зоны плей-офф за право сыграть в финальном турнире, а также лишь по дополнительным показателям отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках предыдущего тура квалификации на европейский форум коллектив на чужой арене потерпел поражение от Словакии (1:2).

Перед этим в поединке, который был товарищеским, сборная снова-таки в чужих стенах осталась ни с чем, когда теперь проиграла казахстанским ровесникам со счетом 1:3.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые были официальными и товарищескими, Казахстан (U21) только проигрывал.

Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Рамазан Багдат и Олжас Байбек — авторы пока что двух голов команды в отборе на молодежный Евро-2027.

Молдова (U21)

Турнирное положение: Молдова (U21) после пяти туров квалификации на молодежный чемпионат Европы с тремя баллами в активе занимает четвертую позицию.

Команда на девять баллов отстает от зоны плей-офф за право сыграть в финальном турнире, а также лишь по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, сборная на своей арене с результатом 0:1 проиграла Албании.

Перед этим в поединке предыдущего тура отбора на молодежный чемпионат Европы коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от Словакии — 0:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, Молдова (U21) только проигрывала.

Такая форма говорит о небольших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Владислав Костин — лучший бомбардир команды в отборе на молодежный Евро с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах Казахстан (U21) проиграл

в пяти из семи последних матчей Молдовы (U21) забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах Молдова (U21) проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Казахстан (U21) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.45, успех Молдовы (U21) — в 3.75.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.90 и 1.80.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

1.90 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Казахстан (U21) — Молдова (U21) позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах Казахстана (U21).

2.20 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Казахстан (U21) — Молдова (U21) позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20