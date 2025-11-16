Выстоит ли Новая Зеландия против Колумбии?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.17

16 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Колумбия и Новая Зеландия. Начало игры — в 03:00 мск.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, куда вышла по итогам южноамериканской квалификации.

Команда на 10 очков отстала от победителя континентального отбора Аргентины и лишь по дополнительным показателям опередила своего ближайшего преследователя — Уругвай.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле сыграла вничью с Канадой (0:0).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже смог выиграть, когда теперь в чужих стенах одержал разгромную победу над Мексикой со счетом 4:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Колумбия выиграла трижды при одной ничьей.

Такая форма говорит об отличных шансах хозяев на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над нынешним соперником.

Луис Диас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с семью голами.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новая Зеландия также сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, куда вышла по итогам отбора в Океании.

Команда в финале квалификации данной конфедерации переиграла Новую Каледонию с разгромным результатом 3:0.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле разошлась мировой с Норвегией (1:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже остался ни с чем, когда с результатом 0:1 снова-таки на выездной арене потерпел поражение от Польши.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими, Новая Зеландия проиграла четыре раза при одной ничьей.

Такая форма говорит о низких шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Крис Вуд — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей Колумбия сыграла вничью

в трех из четырех последних матчей Новой Зеландии забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Новой Зеландии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.28. Ничья — в 5.20, успех Новой Зеландии — в 12.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.70 и 2.17.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их последнем выездном поединке.

Такой же сценарий был реализован и в четрех из восьми последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей Колумбии.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60