15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Турция и Болгария. Начало встречи — в 20:00 мск.
Турция
Турнирное положение: у турецкой национальной команды остаются шансы на прямой выход на Мундиаль.
В настоящий момент «лунные звезды» имеют в своем активе 9 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице группы.
За четыре матча турки смогли забить 13 мячей, а пропустили же 10.
Последние матчи: в октябре главная команда Турции смогла выиграть у Грузии (4:1) и Болгарии (6:1).
До этого же в рамках квалификации Турция обыграла Грузию (3:2), но проиграла Испании (0:6).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: подопечные Винченцо Монтеллы должны выигрывать оба своих матча, чтобы рассчитывать на прямой выход на чемпионат мира, хотя с большой долей вероятности сборная Турции примет участие в стыковых встречах.
В последний раз сборная Турции выступала на чемпионате мира в 2002 году, когда стала третьей.
Болгария
Турнирное положение: болгары проваливают эту квалификацию и уже лишились шансов на попадание на мировое первенство.
За четыре матча болгарская «националка» не смогла набрать ни одного очка и занимает последнее место в группе.
За это время «львы» смогли забить всего один мяч, а вот пропустили целых 16.
Последние матчи: в октябре главная команда Болгарии проиграла Испании (0:4) и Турции (1:6).
До этого же «трёхцветные» также уступили Грузии (0:3) и Болгарии (0:3).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: после прошлых поражений в команде сменился тренер и на этот пост был назначен Илиян Илиев. Этот отбор сборная Болгарии спасти уже не сможет, поэтому это прицел на следующий.
Последний раз сборная Болгарии выступала на чемпионате мира в 1998 году и когда может вновь поехать на большой турнир является большим вопросом.
Статистика для ставок
- Болгария проиграла 5 последних матчей
- Турция выиграла 3 из последних 4 матчей
- В последнем очном матче Турция разгромила Болгарию со счетом 6:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 9.40, а победа Болгарии — в 25.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.37 и 2.90.
Прогноз: турки намного сильнее и вполне могут уверенно победить.
Ставка: победа Турции с форой-2,5 за 1.90.
Прогноз: если же рискнуть, то можно поставить, что обе забьют. Вполне реальный исход.
Ставка: обе забьют за 2.75.