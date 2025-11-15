прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 1.90

15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Турция и Болгария. Начало встречи — в 20:00 мск.

Турция

Турнирное положение: у турецкой национальной команды остаются шансы на прямой выход на Мундиаль.

В настоящий момент «лунные звезды» имеют в своем активе 9 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице группы.

За четыре матча турки смогли забить 13 мячей, а пропустили же 10.

Последние матчи: в октябре главная команда Турции смогла выиграть у Грузии (4:1) и Болгарии (6:1).

До этого же в рамках квалификации Турция обыграла Грузию (3:2), но проиграла Испании (0:6).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Винченцо Монтеллы должны выигрывать оба своих матча, чтобы рассчитывать на прямой выход на чемпионат мира, хотя с большой долей вероятности сборная Турции примет участие в стыковых встречах.

В последний раз сборная Турции выступала на чемпионате мира в 2002 году, когда стала третьей.

Болгария

Турнирное положение: болгары проваливают эту квалификацию и уже лишились шансов на попадание на мировое первенство.

За четыре матча болгарская «националка» не смогла набрать ни одного очка и занимает последнее место в группе.

За это время «львы» смогли забить всего один мяч, а вот пропустили целых 16.

Последние матчи: в октябре главная команда Болгарии проиграла Испании (0:4) и Турции (1:6).

До этого же «трёхцветные» также уступили Грузии (0:3) и Болгарии (0:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: после прошлых поражений в команде сменился тренер и на этот пост был назначен Илиян Илиев. Этот отбор сборная Болгарии спасти уже не сможет, поэтому это прицел на следующий.

Последний раз сборная Болгарии выступала на чемпионате мира в 1998 году и когда может вновь поехать на большой турнир является большим вопросом.

Статистика для ставок

Болгария проиграла 5 последних матчей

Турция выиграла 3 из последних 4 матчей

В последнем очном матче Турция разгромила Болгарию со счетом 6:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 9.40, а победа Болгарии — в 25.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.37 и 2.90.

Прогноз: турки намного сильнее и вполне могут уверенно победить.

1.90 победа Турции с форой-2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Турция — Болгария позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: победа Турции с форой-2,5 за 1.90.

Прогноз: если же рискнуть, то можно поставить, что обе забьют. Вполне реальный исход.

2.75 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Турция — Болгария позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: обе забьют за 2.75.