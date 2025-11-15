Сумеет ли Турция подобраться вплотную к сборной Испании в борьбе за путёвку на ЧМ-2026?

В субботу, 15 ноября, сборная Турции примет сборную Болгарии в рамках 5-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

15' Опасный штрафной заработал Актюркоглу, готовится исполнить Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер так же у мяча.

12' Вскрыли оборону Болгарии турки, пас Йылдыза вывел на ударную позицию Керема Актюркоглу в штрафной готсей, но промахнулся нападающий мимо ворот ударом с левой ноги.

11' Позиционная атака сборной Турции превращается в одну сплошную.

09' Инициатива у сборной Турции, вынуждены обороняться болгары.

06' Кенан Йылдыз обыграв Георгиева в штрафной сборной Болгарии простреливал вдоль ворот, удалось прервать полет мяча одному из защитников гостей.

04' Подача Чалханоглу с углового к воротам Болгарии, головой Абдюлькерим Бардакджи пробил, мяч рядом со штангой пролетел.

Статистика матча 1 Удары мимо 1 1 Угловые удары 1 0 Фолы 1

03' Угловой заработали футболисты сборной Болгарии, подача в штрафную сборной Турции не обернулась угрозой воротам хозяев.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Болгарии.

До матча

19:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Бююкшехир Беледие» в Бурсе, вмещающем 45 000 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Ник Уолш из Шотландии.

Стартовые составы команд

Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Бардакджи, Кадыоглу, Чалханоглу, Юксек, Гюлер, Йылдыз, Айдын, Актюркоглу.

Болгария: Митов, Георгиев, Димитров, Чернев, Петров, Груев, Краев, Крастев, Димитров, Десподов, Русев.

Турция

У турецкой национальной команды остаются шансы на прямой выход на Мундиаль. В настоящий момент «лунные звезды» имеют в своем активе 9 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице группы. За четыре матча турки смогли забить 13 мячей, а пропустили же 10. В октябре главная команда Турции смогла выиграть у Грузии (4:1) и Болгарии (6:1). До этого же в рамках квалификации Турция обыграла Грузию (3:2), но проиграла Испании (0:6).

Подопечные Винченцо Монтеллы должны выигрывать оба своих матча, чтобы рассчитывать на прямой выход на чемпионат мира, хотя с большой долей вероятности сборная Турции примет участие в стыковых встречах. В последний раз сборная Турции выступала на чемпионате мира в 2002 году, когда стала третьей.

Болгария

Болгары проваливают эту квалификацию и уже лишились шансов на попадание на мировое первенство. За четыре матча болгарская «националка» не смогла набрать ни одного очка и занимает последнее место в группе. За это время «львы» смогли забить всего один мяч, а вот пропустили целых 16. В октябре главная команда Болгарии проиграла Испании (0:4) и Турции (1:6). До этого же «трёхцветные» также уступили Грузии (0:3) и Болгарии (0:3).

После прошлых поражений в команде сменился тренер и на этот пост был назначен Илиян Илиев. Этот отбор сборная Болгарии спасти уже не сможет, поэтому это прицел на следующий. Последний раз сборная Болгарии выступала на чемпионате мира в 1998 году и когда может вновь поехать на большой турнир является большим вопросом.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 23 матча. В 9 играх победила сборная Болгарии, в 8 сборная Турции, оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90