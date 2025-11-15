прогноз на товарищеский матч, ставка за 4.90

Бразилия встретится с Сенегалом в рамках товарищеского матча. Поединок пройдет 15 ноября и начнется в 19:00 по мск.

Бразилия

Перед матчем: В рамках 2-х товарищеских встречах в ноябре бразильцы сыграют против Сенегала 15-го ноября и против Туниса 18-го числа. В обоих матчах Бразилия будет доминировать.

Национальная команда пробилась на чемпионат мира 2026-го года, заняв 5-е место в таблице квалификации с 28-ю очками в активе. Бразилия отстала от 2-й позиции всего на 1 балл.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече подопечные Карло Анчелотти уступили Японии со счетом 2:3, упустив преимущество в 2 мяча во втором тайме.

В последних 5-и встречах во всех турнирах у Бразилии 3 победы и 2 поражения. За этот отрезок сборная сумела забить 11 голов при 4-х пропущенных.

Состояние команды: Бразильцы продолжают подготовку к предстоящему мундиалю. Сборная наверняка попытается добиться результата на фоне поражения в последнем товарищеском матче.

Одним из ключевых игроков нынешней Бразилии является Рафинья, который выступает очень стабильно. В 13-и встречах квалификации форвард забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

Сенегал

Перед матчем: Сборная провела целую серию товарищеских матчей этой осенью, где показала отличные результаты. Сенегалу осталось провести 2 контрольные встречи в ноябре против Бразили и Кении.

К тому же, сенегальцы уверенно пробились на чемпионат мира 2026-го года, заняв 1-е место в своей группе африканской квалификации, опередив ДР Конго в борьбе за лидерство.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Сенегал обыграл Мавританию со счетом 4:0. Матчем ранее сборная разгромила Южный Судан (5:0).

У Сенегала продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период сборная сумела забить 15 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: Сенегал набрал отличный ход. Команда пробилась на чемпионат мира, в августе этого года заняла 3-е место на чемпионате африканских наций, а также громить всех соперников в товарищеских встречах.

В Сенегале продолжает феерить нападающий Садио Мане. За 8 встреч на групповом этапе квалификации форвард забил 5 голов и сделал голевую передачу. Именно он может создать проблемы Бразилии.

Статистика для ставок

В последних 2-х встречах Бразилия забила 7 голов

Сенегал победил в последних 5-и матчах подряд

В последних 2-х очных встречах Сенегал ни разу не проиграл Бразилии (1 победа и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бразилии — 1.40, победа Сенегала — 7.50, ничья — за 4.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что Сенегал доставит проблемы с Бразилией, сборные сыграют вничью.

Ничья.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.90 на матч Бразилия — Сенегал позволит вывести на карту выигрыш 3900₽, общая выплата — 4900₽

Ставка: Ничья за 4.90.

Прогноз: Сенегал взломает оборону Бразилии. У подопечных Карло Анчелотти не самая надежная оборонительная линия.

Индивидуальный тотал Сенегала 1 больше.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч Бразилия — Сенегал позволит вывести на карту выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Индивидуальный тотал Сенегала 1 больше за 3.05.