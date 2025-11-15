Бразилия встретится с Сенегалом в рамках товарищеского матча. Поединок пройдет 15 ноября и начнется в 19:00 по мск.
Бразилия
Перед матчем: В рамках 2-х товарищеских встречах в ноябре бразильцы сыграют против Сенегала 15-го ноября и против Туниса 18-го числа. В обоих матчах Бразилия будет доминировать.
Национальная команда пробилась на чемпионат мира 2026-го года, заняв 5-е место в таблице квалификации с 28-ю очками в активе. Бразилия отстала от 2-й позиции всего на 1 балл.
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече подопечные Карло Анчелотти уступили Японии со счетом 2:3, упустив преимущество в 2 мяча во втором тайме.
В последних 5-и встречах во всех турнирах у Бразилии 3 победы и 2 поражения. За этот отрезок сборная сумела забить 11 голов при 4-х пропущенных.
Состояние команды: Бразильцы продолжают подготовку к предстоящему мундиалю. Сборная наверняка попытается добиться результата на фоне поражения в последнем товарищеском матче.
Одним из ключевых игроков нынешней Бразилии является Рафинья, который выступает очень стабильно. В 13-и встречах квалификации форвард забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.
Сенегал
Перед матчем: Сборная провела целую серию товарищеских матчей этой осенью, где показала отличные результаты. Сенегалу осталось провести 2 контрольные встречи в ноябре против Бразили и Кении.
К тому же, сенегальцы уверенно пробились на чемпионат мира 2026-го года, заняв 1-е место в своей группе африканской квалификации, опередив ДР Конго в борьбе за лидерство.
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Сенегал обыграл Мавританию со счетом 4:0. Матчем ранее сборная разгромила Южный Судан (5:0).
У Сенегала продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период сборная сумела забить 15 голов при 3-х пропущенных.
Состояние команды: Сенегал набрал отличный ход. Команда пробилась на чемпионат мира, в августе этого года заняла 3-е место на чемпионате африканских наций, а также громить всех соперников в товарищеских встречах.
В Сенегале продолжает феерить нападающий Садио Мане. За 8 встреч на групповом этапе квалификации форвард забил 5 голов и сделал голевую передачу. Именно он может создать проблемы Бразилии.
Статистика для ставок
- В последних 2-х встречах Бразилия забила 7 голов
- Сенегал победил в последних 5-и матчах подряд
- В последних 2-х очных встречах Сенегал ни разу не проиграл Бразилии (1 победа и 1 ничья)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бразилии — 1.40, победа Сенегала — 7.50, ничья — за 4.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.
Прогноз: Можно предположить, что Сенегал доставит проблемы с Бразилией, сборные сыграют вничью.
Ставка: Ничья за 4.90.
Прогноз: Сенегал взломает оборону Бразилии. У подопечных Карло Анчелотти не самая надежная оборонительная линия.
Ставка: Индивидуальный тотал Сенегала 1 больше за 3.05.