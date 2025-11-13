прогноз на первый матч второго раунда африканской квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.10

13 ноября в отбора на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Камерун — ДР Конго. Начало встречи — 22:00 мск.

Камерун

Турнирное положение: Камерун занял вторую позицию в группе африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года, благодаря чему и получил шанс сыграть во втором раунде.

Команда по итогам 10-ти туров отстала на четыре очка от победителя группы, Кабо-Верде, а также на три балла опередила Ливию, которая заняла третью строчку.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура африканской квалификации сборная на своем поле сыграла вничью с Анголой (0:0).

Перед этим в девятом туре отборочного цикла на мундиаль команда уже набрала максимум очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:0 одержала победу над Маврикием.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, четыре из которых были официальными, а одна — товарищеской, Камерун выиграл два раза при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Брайан Мбемо и Венсан Абубакар — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

ДР Конго

Турнирное положение: ДР Конго также заняла вторую позицию в группе африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года, благодаря чему и получила шанс сыграть во втором раунде.

Команда по итогам 10-ти туров отстала на два очка от победителя группы, Сенегала, а также на девять баллов опередила Судан, который занял третью строчку.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура квалификации сборная на своём поле одержала победу над тем же Суданом (1:0).

Перед этим в девятом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:0 обыграл Того.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на чемпионат мира, ДР Конго выиграла три раза при одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на три очка, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Седрик Бакамбу — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей Камерун выиграл

в трех из пяти последних матчей ДР Конго забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей ДР Конго выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Камерун — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 2.65, победа ДР Конго — в 3.65.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.75 и 1.42.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяева не проиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: Камерун не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их четырех из семи последних матчей.

Ставка: Камерун победит за 2.50