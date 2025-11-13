13 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Азербайджан и Исландия. Начало встречи — в 20:00 мск.

Азербайджан

Турнирное положение: Азербайджан после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом в активе занимает четвертую позицию в группе.

Команда на шесть очков отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место, которое занимает Украина), а также на три пункта — от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела поражение от Украины с результатом 1:2.

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда снова-таки на выездной арене оказался слабее Франции (0:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Азербайджан проиграл четыре раза при одной ничьей.

Такая форма говорит о невысоких шансах хозяев не то, что на три очка, а даже на одно, пусть и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Эмин Махмудов — единственный автор одного из двух голов команды в отборе на ЧМ-2026 (другое взятие ворот было автоголом).

Исландия

Турнирное положение: Исландия после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с четырьмя очками в активе.

Команда на шесть пунктов отстает от лидирующей Франции и на три — от Украины, которая занимает второе место, что в зоне плей-офф, а также на три балла опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах разошлась мировой с Францией — 2:2.

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив набрал и вовсе остался без очков, когда теперь уже на своей арене потерпел поражение от Украины (3:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Исландия ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

Альберт Гвюдмюндссон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в семи из 10-ти последних матчей Азербайджана хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах Исландии забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Исландии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Исландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.53. Ничья — в 4.15, успех Азербайджана — в 6.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Исландии.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80