13 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Азербайджан и Исландия. Начало встречи — в 20:00 мск.
Азербайджан
Турнирное положение: Азербайджан после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с одним баллом в активе занимает четвертую позицию в группе.
Команда на шесть очков отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место, которое занимает Украина), а также на три пункта — от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела поражение от Украины с результатом 1:2.
Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда снова-таки на выездной арене оказался слабее Франции (0:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Азербайджан проиграл четыре раза при одной ничьей.
Такая форма говорит о невысоких шансах хозяев не то, что на три очка, а даже на одно, пусть и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Эмин Махмудов — единственный автор одного из двух голов команды в отборе на ЧМ-2026 (другое взятие ворот было автоголом).
Исландия
Турнирное положение: Исландия после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с четырьмя очками в активе.
Команда на шесть пунктов отстает от лидирующей Франции и на три — от Украины, которая занимает второе место, что в зоне плей-офф, а также на три балла опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах разошлась мировой с Францией — 2:2.
Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив набрал и вовсе остался без очков, когда теперь уже на своей арене потерпел поражение от Украины (3:5).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Исландия ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.
Альберт Гвюдмюндссон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в семи из 10-ти последних матчей Азербайджана хотя бы одна команда не забивала
- в четырех последних матчах Исландии забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах Исландии забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Исландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.53. Ничья — в 4.15, успех Азербайджана — в 6.40.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.80 и 2.00.
Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Исландии.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80