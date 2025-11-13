Азербайджан в поисках первой победы за полтора года

В четверг, 13 ноября, состоится отборочный матч к чемпионату мира-2026, в котором сборная Азербайджана примет Исландию. Начало встречи — в 20:00 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

45+3' Перерыв! Исландия выигрывает у Азербайджана в Баку — комфортные 2:0 после первого тайма. Счёт однозначно по делу: гости всю первую половину отыграли с большим преимуществом — 70% владения мячом тому подтверждение. Надеемся на интригу во втором тайме — а пока отдыхаем!

45+2' Штрафной в концовке тайма заработали азербайджанцы, но Исландия спокойно отбилась.

45+1' Много переходов владения от одной команды к другой в середине поля в последние минуты, никакой опасности у тех или других ворот не возникает.

45' Две минуты добавил Никола Дабанович.

43' Кажется, будто доигрывают тайм команды. Азербайджан всей командой на своей половине поля, а хотелось бы увидеть хотя бы попытку отыграть один мяч до перерыва.

42' И продолжает сборная Исландии владеть мячом. Абсолютно у хозяев он не держится.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 1 Удары мимо 3 28 Владение мячом 72 4 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 7 Фолы 3

41' Удалось гостям конвертировать своё весьма ощутимое игровое преимущество в два забитых мяча уже в первом тайме. А вот у Азербайджана пока в атаке совсем ничего не выходит.

39' ГОООЛ! 0:2! Сверрир Ингасон! Снова фактически гол со стандарта. Разыграли штрафной исландцы, довели мяч до Гудмундссона, тот забросил в штрафную, где Ингасон снова выиграл воздух и головой пробил в противоход Байрамову.

38' Долго владеют мячом исландские футболисты без особого продвижения вперёд, дальше не пропускают соперника азербайджанцы.

36' Довольно горячо было после стандарта в штрафной исландцев — впрочем, боковой всё равно чуть раньше зафиксировал офсайд у Ахундзаде.

35' Два подряд угловых заработали хозяева с разных флангов, на время отодвинули игру от собственных ворот.

34' Перехватили мяч недалеко от своей штрафной азербайджанцы, но очень агрессивно вступили в прессинг игроки сборной Исландии и заставили соперника ошибиться.

32' С опасной точки Гвюдмюндссон подавал в штрафную и в итоге заработал корнер.

31' Первую жёлтую карточку получил Абдулах Хайбулаев. Грубо он встретил Йоханессона.

30' Эллертссон навешивал с левого края штрафной — никого из партнёров не нашёл. Активно за вторым голом идут исландцы.

28' Очень рискованный и неудачный пас Мустафазаде выдал вдоль своей штрафной и едва не устроил привоз. Удар перехватившего мяч Гудмундссона заблокировали.

27' Хорошая атака прошла у Азербайджана! Аббасов слева вошёл в штрафную и целил в дальний угол, но защитник успел накрыть его удар. Угловой заработали хозяева.

26' Чуть активнее стали азербайджанские футболисты идти в прессинг, и это сразу дало результат — на половине поля исландцев мяч отобрали.

25' Ингасон перевисел всех на угловом и здорово пробил головой — правда, немного выше ворот.

24' Опасно от лицевой в центр простреливал Гвюдмюндссон. Мяч попал в ногу Мустафазаде и пошёл выше перекладины, а ведь мог и в сетку залететь.

23' И вновь вернулось владение к Исландии. Опять дошли гости до штрафной Азербайджана, однако на этот раз их быстро оттуда выдавили.

22' Отличным моментом ответили хозяева! Байрамов прорвался по правому флангу и сумел покатить на набегавшего Алиева, у которого не получился удар — мяч прошёл сильно мимо ворот, хотя позиция была убойной.

20' ГОООЛ! 0:1! Альберт Гвюдмюндссон! Всё-таки воплотилось в гол преимущество сборной Исландии. Гвюдмюндссон открылся в штрафной на грани офсайда под пас Йоханессона, обработал мяч первым касанием и вторым отправил его в дальний угол мимо вратаря.

18' Удар Харальдссона издали низом пришёлся в партнёра, который находился в положении «вне игры».

17' Неудачно подал Эллертссон в штрафную с левого фланга. Но давление от гостей всё равно ощущается.

16' Всё ближе к штрафной азербайджанцев подбираются игроки сборной Исландии. Очень низко обороняются хозяева поля.

15' Проникающий пас в штрафную от Харальдссона прочитан Бадаловым, который вынес мяч подальше за боковую.

13' Потеряли мяч исландцы на чужой половине поля, но быстрая контратака Азербайджана ничем не закончилась.

12' Ахундзаде оказался в большом офсайде после передачи Хайбулаева. Хотя эпизод доиграл и даже забил.

11' Удалось первый корнер заработать и гостям. Верх выиграл Пальссон после навеса, но удар головой не получился точным и акцентированным.

10' 70% владения набили исландцы в первые 10 минут. Пока это всё очень далеко от штрафной хозяев — остроты нет.

08' Серия потерь в районе центра поля — в итоге мяч остался у исландцев. Азербайджанцы пока явно вторым номером действуют и высоко встречать соперников не пытаются.

07' Слишком высокой получилась подача Байрамова — мяч перелетел всех. Удар от ворот исполнит Олафссон.

06' Впервые сборная Азербайджана добралась до чужой штрафной — и сразу же заработала первый угловой усилиями Махмудова.

05' Харальдссон исполнял заброс в штрафную азербайджанцев в направлении Гвюдмюндссона. Форварду гостей добраться до мяча не позволили.

04' Рукой сыграл Хайбулаев в центральном круге. Недолго подержали мяч хозяева около своих ворот, очень быстро его потеряли.

03' Не получается пока у азербайджанцев взять мяч под контроль — неточная передача в центре поля и владение снова у Исландии.

02' Первый удар в матче нанёс Йоханессон — пробил издали сильно выше ворот. Пристрелка от исландцев началась.

01' Матч начался! С центра развели мяч игроки сборной Исландии.

До матча

19:57 Команды выстроились на поле, звучат гимны Азербайджана и Исландии — игра начнётся через несколько минут.

19:53 Сегодня вечером в Баку 13 градусов выше нуля. Осадков не ожидается, поэтому ждём красивого футбола!

19:47 Судить встречу Азербайджана и Исландии будет 43-летний Никола Дабанович из Черногории.

19:41 Сегодняшний матч пройдёт на «Нефтчи Арене» в Баку, столице Азербайджана. Стадион вмещает 11 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Азербайджан: Байрамов, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Гусейнов, Махмудов, Хайбулаев, Аббасов, Байрамов, Алиев, Ахундзаде.

Исландия: Олафссон, Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Эллертссон, Гудмундссон, Йоханессон, Харальдссон, Гвюдмюндссон, Хлинссон, Гудьонсен.

Азербайджан

Сборная Азербайджана продолжает находиться в глубоком кризисе, который начался одновременно с приходом в команду Фернанду Сантуша летом прошлого года. До португальца азербайджанцы нередко выигрывали — с июня 2022-го по июнь 2024-го у них набралось целых 10 побед, но с Сантушем — 2 ничьи, 9 поражений и ни одной победы в 11 играх за полтора года. В сентябре коуча ожидаемо отправили в отставку.

После ухода португальского тренера временно исполняющим обязанности был назначен местный специалист Айхан Аббасов, который пока также не может победить во главе сборной: после ничьей с Украиной (1:1) в отборе к чемпионату мира-2026 последовали два поражения от Франции (0:3) и той же Украины (1:2). Это значит, что серия Азербайджана без побед насчитывает уже 14 матчей — последняя одержана в товарняке с Казахстаном (3:2) ещё в июне 2024 года. В отборочной группе к ЧМ сборная идёт на последнем месте с одним очком за четыре тура и никаких шансов пробиться на турнир уже не имеет.

Исландия

Перспективы Исландии в текущей квалификации смотрятся поинтереснее — эта сборная ещё продолжает борьбу за попадание в стыковые матчи. Да, команда Арнара Гуннлаугссона набрала лишь 4 балла из 12 возможных и одержала только одну победу — как раз дома над Азербайджаном (5:0), однако в прошлом туре на своём поле зацеплена важнейшая и во многом сенсационная ничья с Францией (2:2): теперь исландцы всего на три очка отстают от сборной Украины — уже сегодня Исландия может обойти её и выйти на второе место в группе. В таком случае судьба путёвки в стыки будет решаться в последнем туре в очной встрече исландцев с украинцами.

Несмотря на довольно скромное количество очков в отборе, Исландия играет ярко: островитяне забили во всех четырёх встречах, в том числе в обоих матчах против Франции, и вообще лидируют в группе по числу забитых мячей — 11, даже у французов их только 9. И фактически исландцы во всех играх этой квалификации всерьёз претендовали на очки: в проигранном матче с Украиной (3:5) к 85-й минуте счёт был ещё 3:3, а в гостях у Франции (1:2) Исландия сначала открыла счёт, потом почти полчаса отыграла в большинстве и даже сравняла в концовке, но спасительный мяч был отменён после видеопросмотра.

Личные встречи

До сентябрьского матча текущего отбора, который Исландия выиграла со счётом 5:0, сборные встречались всего однажды: летом 2008-го товарищеская игра завершилась ничьей — 1:1.

