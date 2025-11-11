11 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Рома» (жен) и «Волеренга» (жен). Начало игры — в 20:45 мск.
«Рома» (жен)
Турнирное положение: «Волчицы» стартовали крайне неудачно. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.
При этом «Рома» (жен) в двух стартовых турах не набрала ни одного очка. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волчицы» были биты «Фиорентиной» (2:5).
До того команда сумела переиграть «Интер» (3:0). Да и поединок с «Наполи» завершился успехом (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Рома» (жен) забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волчицы» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Рома» (жен) до последней неудачи победила дважды кряду. Вот только в Женской Лиге чемпионов команда пропустила 10 мячей в 2 матчах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волчицы» намерены как можно скорее запрыгнуть в топ-12.
«Волеренга» (жен)
Турнирное положение: Норвежки в Лиге чемпионов выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Волеренга» (жен) в 2 стартовых матчах не разжилась очками. При этом команда сумела отличиться лишь одним забитым мячом.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Волеренга» одолела «Русенборг» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Стреммену» (2:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Стабек» (4:0).
При этом «Волеренга» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Норвежки постепенно прибавляют в плане результатов. Команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Волеренга» (жен) явно способна поднатореть во всех компонентах. Да и проблемы с реализацией постепенно сходят на нет.
Норвежки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч. А вот в трех своих последних поединках они пропустили лишь однажды.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Норвежки вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Волчицы» до последней коллизии победили дважды кряду
- Норвежки победили в 3 своих последних матчах
- «Рома» (жен) в Женской Лиге чемпионов пропустила 10 мячей в 2 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.
Прогноз: «Рома» (жен) выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, да и «Волеренга» (жен) в Женской Лиге чемпионов выглядит бледновато.
Ставка: Победа «Ромы» (жен) в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20