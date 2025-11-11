11 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Рома» (жен) и «Волеренга» (жен). Начало игры — в 20:45 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Рома» (жен)

Турнирное положение: «Волчицы» стартовали крайне неудачно.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Рома» (жен) в двух стартовых турах не набрала ни одного очка.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Волчицы» были биты «Фиорентиной» (2:5).

До того команда сумела переиграть «Интер» (3:0).  Да и поединок с «Наполи» завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках «Рома» (жен) забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Волчицы» нынче не блещут стабильностью результатов.  Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Рома» (жен) до последней неудачи победила дважды кряду.  Вот только в Женской Лиге чемпионов команда пропустила 10 мячей в 2 матчах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Волчицы» намерены как можно скорее запрыгнуть в топ-12.

«Волеренга» (жен)

Турнирное положение: Норвежки в Лиге чемпионов выглядят бледновато.  Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Волеренга» (жен) в 2 стартовых матчах не разжилась очками.  При этом команда сумела отличиться лишь одним забитым мячом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Волеренга» одолела «Русенборг» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Стреммену» (2:0).  А вот чуть ранее она сумела переиграть «Стабек» (4:0).

При этом «Волеренга» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Норвежки постепенно прибавляют в плане результатов.  Команда победила в 3 своих последних поединках.

При этом «Волеренга» (жен) явно способна поднатореть во всех компонентах.  Да и проблемы с реализацией постепенно сходят на нет.

Норвежки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч.  А вот в трех своих последних поединках они пропустили лишь однажды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Норвежки вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

  • «Волчицы» до последней коллизии победили дважды кряду
  • Норвежки победили в 3 своих последних матчах
  • «Рома» (жен) в Женской Лиге чемпионов пропустила 10 мячей в 2 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.

Прогноз: «Рома» (жен) выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, да и «Волеренга» (жен) в Женской Лиге чемпионов выглядит бледновато.

2.30П1 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.30 на матч «Рома» (жен) — «Волеренга» (жен)  принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Ромы» (жен) в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.20ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.20 на матч «Рома» (жен) — «Волеренга» (жен)  принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20