10 ноября в 18-м туре чемпиоаната России по футболу сыграют «Челябинск» и «Уфа». Начало игры — в 16:00 мск.
«Челябинск»
Турнирное положение: Клуб из столицы Южного Урала занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков.
В активе клуба шесть побед, семь матчей вничью и четыре поражения при 20-ти забитых и 14-пропущенных матчах.
Последние матчи: в последнем поединке команда сыграла неудачно. «Челябинск» проиграл в «уральском» дерби «Уралу» со счетом 0:1.
До этого команда проиграла «Шиннику» со счетом 0:1 и вылетел из Кубка России от «Камаза» в серии пенальти (3:5).
В последних пяти матчах «Челябинск» не знает побед: два поражения и три матча вничью. Разница мячей на отрезке — 2:4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Челябинск» сбавил обороты в последних матчах. Этот спад подтверждает серия без побед, которая насчитывает восемь встреч. Однако всего два поражения на этом отрезке.
«Уфа»
Турнирное положение: уфимский клуб находится на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков.
В активе «Уфы» четыре победы, семь матчей вничью и семь поражений при 21-м забитом и 20-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем поединке «Уфа» крупно обыграла «Енисей» со счетом 3:0.
До этого команда проиграла «Нефтехимику» в Кубке России в серии пенальти со счетом 1:3, основное время завершилась ничьей (1:1). В матче Первой лиги «Уфа» команду обыграла со счетом 3:2.
В последних пяти матчах уфимцы одержали две победы, два матча вничью и одно поражение при разнице мячей — 7:6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Уфа» смогла прервать серию без побед удачной игрой против «Нефтехимика» в восьмом туре. До этого команда не знала побед в 11-ти поединках к ряду. Получится ли продолжить побеждать?
Статистика для ставок
- «Уфа»выиграла последний матч
- «Челябинск» проиграл последние две встречи
- «Уфа» забивает два мяча в среднем в пяти последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челябинск» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.49 и 1.44.
Прогноз: «Челябинск» уверенно играет на домашнем стадионе и обладает более качественным составом. Ожидаем победу хозяев.
Ставка: Победа «Челябинска» в матче за 2.06.
Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в игре. Это дополнительная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.20.