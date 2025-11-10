ставка за 2.06, прогноз на матч Первой лиги

10 ноября в 18-м туре чемпиоаната России по футболу сыграют «Челябинск» и «Уфа». Начало игры — в 16:00 мск.

«Челябинск»

Турнирное положение: Клуб из столицы Южного Урала занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков.

В активе клуба шесть побед, семь матчей вничью и четыре поражения при 20-ти забитых и 14-пропущенных матчах.

Последние матчи: в последнем поединке команда сыграла неудачно. «Челябинск» проиграл в «уральском» дерби «Уралу» со счетом 0:1.

До этого команда проиграла «Шиннику» со счетом 0:1 и вылетел из Кубка России от «Камаза» в серии пенальти (3:5).

В последних пяти матчах «Челябинск» не знает побед: два поражения и три матча вничью. Разница мячей на отрезке — 2:4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Челябинск» сбавил обороты в последних матчах. Этот спад подтверждает серия без побед, которая насчитывает восемь встреч. Однако всего два поражения на этом отрезке.

«Уфа»

Турнирное положение: уфимский клуб находится на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков.

В активе «Уфы» четыре победы, семь матчей вничью и семь поражений при 21-м забитом и 20-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке «Уфа» крупно обыграла «Енисей» со счетом 3:0.

До этого команда проиграла «Нефтехимику» в Кубке России в серии пенальти со счетом 1:3, основное время завершилась ничьей (1:1). В матче Первой лиги «Уфа» команду обыграла со счетом 3:2.

В последних пяти матчах уфимцы одержали две победы, два матча вничью и одно поражение при разнице мячей — 7:6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Уфа» смогла прервать серию без побед удачной игрой против «Нефтехимика» в восьмом туре. До этого команда не знала побед в 11-ти поединках к ряду. Получится ли продолжить побеждать?

Статистика для ставок

«Уфа»выиграла последний матч

«Челябинск» проиграл последние две встречи

«Уфа» забивает два мяча в среднем в пяти последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челябинск» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в .

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.49 и 1.44.

Прогноз: «Челябинск» уверенно играет на домашнем стадионе и обладает более качественным составом. Ожидаем победу хозяев.

2.09 Победа «Челябинска» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Челябинск» — «Уфа» принесёт чистый выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Победа «Челябинска» в матче за 2.06.

Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в игре. Это дополнительная ставка.

2.20 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Челябинск» — «Уфа» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.20.