ставка за 2.37, прогноз на матч Первой лиги 9 ноября 2025 года

9 ноября в 18-м туре первенства России по футболу сыграют «Енисей» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 10:00 мск.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы все никак не поднимутся поближе к зоне стыков. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Енисей» лишь на 3 очка опережает зону вылета. А вот отличилась команда лишь 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы уступили «Уфе» (0:3).

До того команда потерпела поражение от КАМАЗа (0:5). А вот поединок с костромским «Спартаком» завершился победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Енисей» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Красноярцы не преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Причем «Енисей» традиционно удачно противостоит «морякам». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 виктории при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Красноярцы намерены отдалиться от группы аутсайдеров.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» сражаются за выживание в первой лиге. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Черноморец» Нв на 3 очка опережает опасную зону. А вот отличилась команда 20 забитыми мячами в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» уступили костромскому «Спартаку» (1:3).

До того команда подписала мировую с «Челябинском» (0:0). А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Нефтехимик» (1:1).

При этом «Черноморец» Нв в 5 своих последних поединках добыл лишь 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Моряки» имеют не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Черноморец» Нв не побеждал в 5 своих последних поединках. Команда Вадима Евсеева переживает крайне сложный период.

А вот Саид Алиев выдает весьма продуктивный сезон. На счету форварда «моряков» уже 6 точных выстрелов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Моряки» намерены зацепиться за важнейшие очки.

Статистика для ставок

«Моряки» не побеждали в 5 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Красноярцы уступили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.45 и 1.50.

Прогноз: «Енисей» намерен прервать свой двухматчевый пораженческий сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, тогда как «морякам» нынче не хватает пресловутой монолитности.

Ставка: Победа «Енисея» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45