ставка за 2.00, прогноз на матч Серии A 9 ноября 2025 года

9 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» привычно сражаются за Скудетто. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Интер» всего на один пункт отстает от лидера. Команда отличилась 24 результативными выстрелами в 10 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» одолели «Кайрат» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Вероне» (2:1). Да и поединок с «Фиорентиной» принес успех (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках «Интер» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Генрих Мхитарян — травмирован.

Состояние команды: «Змеи» нынче выглядят выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Причем «Интер» традиционно удачно противостоит «Лацио». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается запрыгнуть на вершину таблицы.

«Лацио»

Турнирное положение: «Орлы» пока не блещут результатами. Команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лацио» набрал 15 очков в десяти турах текущего чемпионата. Команда отличилась 13 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» одолели «Кальяри» (2:0).

До того команда не сумела переиграть «Пизу» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкому «Ювентусу» (1:0).

При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» не преуспевают в плане реализации. Зато команда не пропускает уже 4 матча кряду.

При этом «Лацио» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот отставание от зоны еврокубков измеряется тремя очками.

Правда, миланцев команда не может обыграть уже 3 года. Да и голы нынче даются римлянам с заметной натугой.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Орлы» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Орлы» уже 3 года не обыгрывают «Интер»

«Интер» победил в 3 своих последних поединках

Миланцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Интер» мотивирован выбиться в лидеры, и уж точно активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить, и наверняка еще поднатореют в плане реализации.

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.66