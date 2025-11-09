9 ноября в 10-м туре чемпионата Германии сыграют «Айнтрахт» и «Майнц». Начало встречи — в 21:30 мск.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам девяти туров немецкого первенства набрал 14 очков и находится в середине таблицы.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-6) и в четыре — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в три пункта от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов «Орлы» на чужом поле сыграли вничью с «Наполи» (0:0).

Перед этим в игре девятого тура немецкого первенства коллектив также не набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Баум, Хёйлунн и Узун, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» не выиграл, трижды сыграв вничью.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с шестью голами.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» после девяти туров немецкого первенства набрал пять очков и борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Команда занимает предпоследнюю, 17-ю строчку в зоне понижения в классе с отставанием в один балл от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и в два пункта — от безопасной 15-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного этапа Лиги конференций «Карнавальщики» на своем поле обыграли итальянскую «Фиорентину» (2:1).

Перед этим в девятом туре чемпионата Германии коллектив потерял очки, когда снова-таки в домашних стенах разошелся мировой с «Вердером» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Каси, Даль и Ляйч, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Майнц» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Надим Амири — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Айнтрахт» сыграл вничью

в четырех последних матчах «Айнтрахта» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Майнц» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 4.05, победа «Майнца» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в четырех из семи последних матчей гости проиграли. Так было и в их двух последних выездных поединках.

И хотя в восьми последних матчах хозяева выиграли лишь раз, они все же превосходят соперника в классе.

Ставка: «Айнтрахт» победит за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35