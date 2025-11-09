9 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Ньюкасл». Начало игры — в 17:00 мск.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчёлы» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Брентфорд» лишь на 6 очков опережает опасную зону. Да и отличилась команда 14 результативными выстрелами в 10 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» уступили «Кристал Пэласу» (0:2).
До того команда учинила разгром скромному «Гримсби» (5:0). Да и поединок с «Ливерпулем» завершился викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Брентфорд» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчёлы» нынче находятся на подъёме. Команда до последней коллизии победила 3 раза подряд.
Причем «Брентфорд» традиционно неудачно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при четырёх поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается плотнее подтянуться к топ-5.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ньюкасл» всего на 5 очков опережает зону вылета. Команда в десяти поединках отличилась 10 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» переиграли «Атлетик» (2:0).
До того команда потерпела поражение от «Вест Хэма» (1:3). А вот чуть ранее она расправилась с «Тоттенхэмом» (2:0).
При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сороки» нынче находятся на приличном ходу. Команда намерена как можно скорее исправить свое турнирное положение.
При этом «Ньюкасл» относительно преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает фактически гол за матч.
Зато команда одолела «Брентфорд» в 2 последних очных поединках. Да и Ник Вольтемаде уже успел отличиться 4 мячами в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вольтемаде и его партнеры намерены подтянуться к зоне еврокубков.
Статистика для ставок
- «Сороки» в среднем забивают аккурат гол за матч
- «Пчёлы» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- «Ньюкасл» одолел «пчёл» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.
Прогноз: «Сороки» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, и наверняка активно понесутся в атаку.
Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «пчёлам».
Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75