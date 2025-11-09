Сумеет ли «Ньюкасл» справиться с «пчёлами»?

ставка за 2.45, прогноз на матч АПЛ 9 ноября 2025 года

9 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Ньюкасл». Начало игры — в 17:00 мск.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчёлы» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Брентфорд» лишь на 6 очков опережает опасную зону. Да и отличилась команда 14 результативными выстрелами в 10 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» уступили «Кристал Пэласу» (0:2).

До того команда учинила разгром скромному «Гримсби» (5:0). Да и поединок с «Ливерпулем» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Брентфорд» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Пчёлы» нынче находятся на подъёме. Команда до последней коллизии победила 3 раза подряд.

Причем «Брентфорд» традиционно неудачно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при четырёх поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается плотнее подтянуться к топ-5.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ньюкасл» всего на 5 очков опережает зону вылета. Команда в десяти поединках отличилась 10 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» переиграли «Атлетик» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Вест Хэма» (1:3). А вот чуть ранее она расправилась с «Тоттенхэмом» (2:0).

При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сороки» нынче находятся на приличном ходу. Команда намерена как можно скорее исправить свое турнирное положение.

При этом «Ньюкасл» относительно преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает фактически гол за матч.

Зато команда одолела «Брентфорд» в 2 последних очных поединках. Да и Ник Вольтемаде уже успел отличиться 4 мячами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вольтемаде и его партнеры намерены подтянуться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Сороки» в среднем забивают аккурат гол за матч

«Пчёлы» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Ньюкасл» одолел «пчёл» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Сороки» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «пчёлам».

2.45 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Брентфорд» — «Ньюкасл» позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.75 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Брентфорд» — «Ньюкасл» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75