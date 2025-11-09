прогноз на матч Серии А, ставка за 2.65

9 ноября в 11-м туре чемпионата Италии сыграют «Болонья» и «Наполи». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» в таблице Серии А находится на 5-м месте в таблице. Команда ведет борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон.

В 10 встречах «Болонья» набрала 18 очков. У клуба 5 побед, три ничьи и два поражения.

Последние матчи: В текущем месяце «Болонья» сыграла две встречи. Неаполитанцы победили «Парму» со счетом 3:1 и сыграли вничью с «Бранном» (0:0).

В октябре «Болонья» провела 6 матчей и ни разу не проиграла. Были зафиксированы три победы и три ничьи.

Состояние команды: Команда Винченцо Итальяно проводит один из самых убедительных стартов за последние десятилетия, набрав 18 очков после десяти туров Серии A. После прошлогоднего триумфа в Кубке Италии «россоблу» сумели сохранить поступательный рост. Коллектив не знает поражений уже девять встреч подряд во всех соревнованиях, а победа в дерби над «Пармой» стала наглядным подтверждением зрелости и уверенности игроков.

«Болонья» всё больше напоминает команду с устойчивым менталитетом и организованной игрой. Итальяно сумел объединить футболистов вокруг идеи коллективного прессинга и чёткой структуры позиционной обороны. Особенно это важно в матчах против сильных соперников вроде «Наполи». Игроки сохраняют концентрацию на протяжении всего матча и не теряют самообладания даже в сложных ситуациях.

«Наполи»

Турнирное положение: В таблице чемпионата Италии «Наполи» идет на первой строчке. Команда Антонио Конте набрала 22 очка.

В десяти играх у «Наполи» семь побед. Кроме того, клуб один раз сыграл вничью и дважды уступил.

Последние матчи: В ноябре «Наполи» завершил оба матча с одинаковым счетом 0:0. Были зафиксированы ничьи во встречах с «Комо» и «Айнтрахтом».

В прошедшем месяце «Наполи» в четырех матчах Серии А уступил лишь раз. Неаполитанцы 18 октября в гостях проиграли «Торино» со счетом 0:1.

Состояние команды: Подопечные Антонио Конте недавно одержали значимую победу над «Интером», но затяжная серия ничьих вновь выявила проблемы с реализацией моментов. Атакующая линия действует неровно: нули в матчах против «Комо» и «Айнтрахта» показали нехватку эффективности в завершающей стадии. Тем не менее оборона выглядит куда надёжнее, чем на старте сезона — Конте сумел выстроить плотные связи между линиями и вернуть команде баланс. Однако на выезде «Наполи» по-прежнему нестабилен и уже дважды уступал.

Несмотря на трудности в атаке, «Наполи» продолжает бороться за высокие позиции во многом благодаря уверенной игре Вани Милинковича-Савича. Сербский вратарь уже отразил пять пенальти с начала прошлого сезона и стабильно демонстрирует высочайший уровень в решающие моменты. Его уверенность помогает всей линии защиты сохранять спокойствие под давлением.

Статистика для ставок

«Болонья» с учетом всех турниров не проигрывает на протяжении девяти матчей

В ноябре «Наполи» завершил обе встречи с одинаковым счетом 0:0

7 апреля 2025 года «Болонья» и «Наполи» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» является фаворитом матча по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается с коэффициентом 2.65. Победа оппонента — 3.12. Ничья оценена в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.60 и 2.57.

Прогноз: «Наполи» лидирует в таблице Серии А. Неаполитанцы постараются добиться успеха в гостях. У команды Антонио Конте хорошие шансы завоевать три очка.

2.65 Победа «Наполи» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Болонья» — «Наполи» принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: победа «Наполи» за 2.65.

Прогноз: Букмекеры не видят явного фаворита. Команды должны внимательно сыграть в обороне. При таких раскладах вряд ли стоит ждать голевой феерии.

2.57 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч «Болонья» — «Наполи» принесёт прибыль 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: ТМ 2.5 за 2.57.