9 ноября в 11-м туре чемпионата Италии сыграют «Болонья» и «Наполи». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» в таблице Серии А находится на 5-м месте в таблице.  Команда ведет борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон.

В 10 встречах «Болонья» набрала 18 очков.  У клуба 5 побед, три ничьи и два поражения.

Последние матчи: В текущем месяце «Болонья» сыграла две встречи.  Неаполитанцы победили «Парму» со счетом 3:1 и сыграли вничью с «Бранном» (0:0).

В октябре «Болонья» провела 6 матчей и ни разу не проиграла.  Были зафиксированы три победы и три ничьи.

Состояние команды: Команда Винченцо Итальяно проводит один из самых убедительных стартов за последние десятилетия, набрав 18 очков после десяти туров Серии A.  После прошлогоднего триумфа в Кубке Италии «россоблу» сумели сохранить поступательный рост.  Коллектив не знает поражений уже девять встреч подряд во всех соревнованиях, а победа в дерби над «Пармой» стала наглядным подтверждением зрелости и уверенности игроков.

«Болонья» всё больше напоминает команду с устойчивым менталитетом и организованной игрой.  Итальяно сумел объединить футболистов вокруг идеи коллективного прессинга и чёткой структуры позиционной обороны.  Особенно это важно в матчах против сильных соперников вроде «Наполи».  Игроки сохраняют концентрацию на протяжении всего матча и не теряют самообладания даже в сложных ситуациях.

«Наполи»

Турнирное положение: В таблице чемпионата Италии «Наполи» идет на первой строчке.  Команда Антонио Конте набрала 22 очка.

В десяти играх у «Наполи» семь побед.  Кроме того, клуб один раз сыграл вничью и дважды уступил.

Последние матчи: В ноябре «Наполи» завершил оба матча с одинаковым счетом 0:0.  Были зафиксированы ничьи во встречах с «Комо» и «Айнтрахтом».

В прошедшем месяце «Наполи» в четырех матчах Серии А уступил лишь раз.  Неаполитанцы 18 октября в гостях проиграли «Торино» со счетом 0:1.

Состояние команды: Подопечные Антонио Конте недавно одержали значимую победу над «Интером», но затяжная серия ничьих вновь выявила проблемы с реализацией моментов.  Атакующая линия действует неровно: нули в матчах против «Комо» и «Айнтрахта» показали нехватку эффективности в завершающей стадии.  Тем не менее оборона выглядит куда надёжнее, чем на старте сезона — Конте сумел выстроить плотные связи между линиями и вернуть команде баланс.  Однако на выезде «Наполи» по-прежнему нестабилен и уже дважды уступал.

Несмотря на трудности в атаке, «Наполи» продолжает бороться за высокие позиции во многом благодаря уверенной игре Вани Милинковича-Савича.  Сербский вратарь уже отразил пять пенальти с начала прошлого сезона и стабильно демонстрирует высочайший уровень в решающие моменты.  Его уверенность помогает всей линии защиты сохранять спокойствие под давлением.

Статистика для ставок

  • «Болонья» с учетом всех турниров не проигрывает на протяжении девяти матчей
  • В ноябре «Наполи» завершил обе встречи с одинаковым счетом 0:0
  • 7 апреля 2025 года «Болонья» и «Наполи» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» является фаворитом матча по мнению букмекеров.  Победа гостей оценивается с коэффициентом 2.65.  Победа оппонента — 3.12. Ничья оценена в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.60 и 2.57.

Прогноз: «Наполи» лидирует в таблице Серии А.  Неаполитанцы постараются добиться успеха в гостях.  У команды Антонио Конте хорошие шансы завоевать три очка.

Ставка: победа «Наполи» за 2.65.

Прогноз: Букмекеры не видят явного фаворита.  Команды должны внимательно сыграть в обороне.  При таких раскладах вряд ли стоит ждать голевой феерии.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.57.