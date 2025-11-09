Сегодня на стадионе «Ренато Даль-Ара» состоится важнейший матч! «Болонья», которая не проигрывает уже девять матчей подряд, примет лидера чемпионата — «Наполи». Но сможет ли команда Конте сохранить свои позиции?

В воскресенье, 9 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Италии, в котором «Болонья» примет «Наполи». Начало игры — в 17:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

16:40 Арбитром сегодняшней встречи будет Даниэле Киффи из Италии.

16:35 Команды встретятся между собой в Болоньи на стадионе «Ренато Даль'Ара», который вмещает в себя 38 279 болельщиков.

16:30 «Болонья»: Скорупски — Хольм, Лукуми, Хеггем, Миранда — Фергюсон, Побега — Орсолини, Одгор, Роу — Далинга.

16:30 «Наполи»: Милинкович-Савич — Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Гутьеррес — Замбо-Ангисса, Лоботка, Мактоминей — Политано, Хойлунд, Элмас.

«Болонья»

«Болонья» демонстрирует впечатляющие результаты в текущем сезоне Серии А, занимая шестую строчку в турнирной таблице. Команда ведёт активную борьбу за попадание в еврокубковые турниры следующего сезона, что является важной целью для клуба.

После десяти сыгранных матчей в активе «россоблу» 18 очков: пять побед, три ничьи и два поражения. Особенно впечатляет текущая форма команды, под руководством главного тренера Винченцо Итальяно футболисты не проигрывают уже девять матчей подряд во всех турнирах.

В последних играх «Болонья» показывает зрелый и уверенный футбол. В текущем месяце команда одержала важную победу над «Пармой» со счётом 3:1, а также сыграла вничью с норвежским «Бранном» в Лиге Европы (0:0). Весь октябрь выдался для «Болоньи» особенно успешным, шесть матчей без поражений, три победы и три ничьи.

Главный тренер Винченцо Итальяно сумел выработать чёткий игровой стиль, основанный на коллективном прессинге и организованной обороне. Команда демонстрирует высокий уровень концентрации на протяжении всего матча и не теряет самообладания даже в сложных ситуациях. Особенно ярко эти качества проявляются в играх с сильными соперниками, что будет крайне важно в предстоящем матче против «Наполи».

Стоит отметить, что после победы в Кубке Италии в прошлом сезоне команда не только сохранила основной состав, но и продолжает развиваться, демонстрируя всё более зрелый и организованный футбол.

«Наполи»

«Наполи» уверенно лидирует в чемпионате Италии, занимая первую строчку турнирной таблицы. Под руководством опытного наставника Антонио Конте команда демонстрирует солидные результаты, набрав 22 очка после десяти сыгранных матчей.

Статистика выступлений неаполитанцев впечатляет: семь побед, одна ничья и два поражения. Однако последние игры команды вызывают определённые вопросы. В ноябре «Наполи» дважды сыграл вничью с одинаковым счётом 0:0, сначала с «Комо», затем с «Айнтрахтом». Это показывает определённые проблемы в завершающей стадии атак, хотя оборона команды выглядит значительно надёжнее, чем в начале сезона.

Конте удалось наладить взаимодействие между линиями и вернуть команде необходимый баланс. Особенно ярко это проявляется в домашних матчах, хотя на выезде коллектив пока демонстрирует нестабильные результаты, уже зафиксировано два поражения.

Отдельного упоминания заслуживает игра вратаря Вани Милинковича-Савича, который стал настоящим героем команды. Сербский голкипер демонстрирует феноменальную игру, отразив с начала прошлого сезона уже пять пенальти. Его уверенная игра придаёт спокойствие всей защитной линии и помогает команде сохранять концентрацию в сложных ситуациях.

Несмотря на некоторые трудности в атаке, «Наполи» продолжает претендовать на высокие позиции в чемпионате. Недавняя важная победа над «Интером» показала, что команда способна показывать качественный футбол, хотя проблемы с реализацией моментов всё ещё требуют внимания тренерского штаба.

Очные матчи

Противостояние «Болоньи» и «Наполи» в последние годы получается напряжённым и непредсказуемым. Команды регулярно устраивают яркие матчи, где сложно предугадать победителя.

В последней встрече 7 апреля 2025 года команды сыграли вничью 1:1. До этого «Наполи» одержал уверенную победу 3:0 в августе 2024-го, но уже в мае «Болонья» взяла реванш, победив 2:0.

В предыдущих матчах команды также показывали разный результат: была безголевая ничья и результативная игра 2:2. «Наполи» чаще побеждает в этих встречах, однако «Болонья» регулярно создаёт серьёзную конкуренцию.

Интересно, что команды демонстрируют разный футбол: «Болонья» делает ставку на оборону и контратаки, а «Наполи» стремится доминировать в атаке. При этом неаполитанцы иногда испытывают проблемы с реализацией моментов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.65.