«Россонери» продолжат погоню за лидерством в Серии А?

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.05

«Парма» встретится с «Миланом» в рамках 11-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 8 ноября и начнется в 22:45 по мск.

«Парма»

Турнирное положение: Команда занимает лишь 16-е место в таблице Серии А с 7-ю очками в активе после 10-и туров. «Парма» опережает зону вылета лишь на 1 балл.

Большую часть очков команда набрала именно на своем поле (5 из 7-и). По этому показателю «Парма» располагается на 14-й позиции в лиге.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда уступила на своем поле «Болонье» со счетом 1:3, провалив 2-й тайм. До этого «Парма» проиграла «Роме» (1:2).

Команда не может победить в Серии А на протяжении 5-и последних матчей. За этот отрезок «Парма» трижды проиграла и дважды сыграла вничью, забив 2 гола при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Ордонез (красная карточка), Алмквист, Фриган, Ондрейка, Ористанио и Валери (у всех — травмы).

Состояние команды: «Парма» забуксовала в последнее время, команда перестала побеждать и опустилась в турнирной таблице. Сейчас им необходимо вернуть победный настрой.

При этом, в предстоящем матче против «Милана» хозяевам будет тяжело рассчитывать на успех, ведь «россонери» набрали отличный ход.

«Милан»

Турнирное положение: Миланская команда после 10-и туров располагается на 3-м месте в таблице Серии А с 21-м очком. «Милан» отстает от 1-й позиции в лиге лишь на 1 балл.

Стоит отметить, что в гостях «россонери» выступают также уверенно, набрав 8 очков из 12-и возможных. По этому показателю «Милан» на 4-й строчке в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Рому» со счетом 1:0, забив победный гол на 39-й минуте. До этого «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).

У команды продолжается серия без поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 10 матчей подряд. За этот период «Милан» сумел 7 раз победить и трижды сыграть вничью.

Не сыграет: Хименес из-за травмы.

Состояние команды: «Милан» продолжает борьбу за лидерство в Серии А, команда пытается конкурировать с «Наполи», «Ромой» и «Интером» за 1-ю строчку.

У «Милана» удачно начал сезон нападающий Кристиан Пулишич. За 6 встреч этот форвард забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи, занимая 4-ю строчку в списку лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

«Парма» не может победить на протяжении 5-и последних матчей

У «Милана» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 10 матчей подряд

«Милан» проиграл «Парме» только 1 раз в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.60, победа «Пармы» — 6.00, ничья — за 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.73 соответственно.

Прогноз: «Милан» продолжит набирать очки, сделав попытку приблизиться к лидерству.

Ставка: Победа «Милана» с форой (-1) за 2.05.

Прогноз: Команды откроют счет в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.87.