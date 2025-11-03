«Сан-Сиро» увидел уникальный по сюжету камбек. Сорок минут «Рома» прижимала хозяев к их штрафной, но единственный гол забил центральный защитник «Милана». После перерыва «россонери» разогнались, но дрогнули в концовке и всё же не пропустили благодаря Майку Меньяну.

Результат матча Милан Милан 1:0 Рома Рим 1:0 Страхиня Павлович 39' Милан: Мик Меньян, Кони де Винтер, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс ( Закари Атекаме 87' ), Давиде Бартезаги, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана, Лука Модрич, Самуэле Риччи, Кристофер Нкунку ( Рубен Лофтус-Чик 84' ), Рафаэл Леау ( Фикайо Томори 90' ) Рома: Миле Свилар, Зеки Челик ( Артем Довбик 77' ), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Марио Эрмосо ( Томмазо Бальданци 84' ), Матиас Соуле ( Лоренцо Пеллегрини 51' ), Уэсли Франса, Нейл Эль-Айнауи ( Леон Бэйли 51' ), Ману Коне, Бриан Кристанте, Пауло Дибала ( Константинос Цимикас 84' ) Жёлтые карточки: Юссуф Фофана 78' — Нейл Эль-Айнауи 34', Зеки Челик 75', Марио Эрмосо 83', Джанлука Манчини 90+5'

Статистика матча 8 Удары в створ 6 7 Удары мимо 10 37 Владение мячом 63 7 Угловые удары 8 2 Офсайды 1 12 Фолы 13

Стартовый отрезок пошёл идеально по нотам Джан Пьеро Гасперини. Плотный высокий прессинг, тонкая организация в центре и постоянные рывки второй линии между линиями «Милана». Брайан Кристанте сразу получил шанс после неудачного выноса Меньяна, Ндика едва не замкнул навес, Дибала с фирменной внешней закрутил мяч в сантиметрах от «девятки».

Пауло Дибала globallookpress.com

Хозяева захлёбывались в первой фазе — Меньян нервничал в игре ногами, Бартезаги терял позицию и мяч. У Леау и Нкунку не было ни времени, ни опоры, чтобы зацепиться и вытянуть команду вверх.

Но как это часто бывает в больших матчах, перевес в игре не конвертировался в цифры на табло. И тут сработал простой и древний рецепт: качественная контратака. Леау вырвался по левому краю, дотащил до лицевой и выкроил идеальный прострел на линию вратарской. Павлович, подключившийся вторым темпом, сыграл как нападающий — одно точный касание, и мяч в сетке. «Рома» — ушла в раздевалку с контролем и моментами, «Милан» — с важнейшим голом.

Страхиня Павлович globallookpress.com

Перестройка Аллегри и упущенные моменты

Перерыв «Милан» встретил с преимуществом, но без уверенности. Массимилиано Аллегри в антракте подкрутил структуру: уплотнил середину, раскрыл Самуэле Риччи шире слева, а Леау и Нкунку дали команде глубину в переходах. И поле резко накренилось в сторону ворот Свилара.

Сначала Фофана выскочил один на один — голкипер выручил. Затем Леау пробил в руки Свилару. Тут же — розыгрыш углового, скидка, и Нкунку каким-то чудом отправляет мяч в штангу животом с линии вратарской. Ещё позже — сумасшедшая тройная атака: удар Бартезаги, добивание Риччи, и спасение Эрмосо с ленточки после добивания Леау. В эти десять минут «Милану» будто не хватало только завершающего штриха — и тогда Рим бы пал.

«Милан» – «Рома» globallookpress.com

Но «Рома» пережила навал, пошла вперёд и вернула себе владение, однако от прежней уверенности не осталось и следа. Слишком много было потрачено сил и нервов на стартовый отрезок и оборону после него. Гости продолжали наращивать давление со стандартов и подборов, а главный момент пришёл не с игры.

Меньян выигрывает матч сейвом с пенальти

Сначала Юссуф Фофана сфолил в подкате прямо у своей штрафной. Кристанте пробил — и Фофана в стенке поднял руку к мячу настолько, что у арбитра не оставалось альтернатив, пенальти. На «Сан-Сиро» — пауза, битва взглядов: Дибала против Меньяна.

Француз долго «читает» удар, тянет время, встаёт на линию и срывается в угол ровно в ту же миллисекунду, что Пауло бьёт. Сейв в правом нижнем углу — ключевой момент вечера. И ещё один удар для «Ромы» — после удара аргентинский форвард хватается за заднюю поверхность бедра и вскоре просит замену.

Майк Меньян празднует сейв удара с пенальти globallookpress.com

Оставшиеся минуты «Милан» доиграл по-взрослому: убрал риск в первой фазе, разгрузил фланги, тянул ритм через фолы и ауты. А в конце Аллегри акрыл матч заменами по профилю — свежие ноги и дополнительная мощь, чтобы пережить последние навесы. Свисток — и облегчённый выдох трибун.

«Милан» за один матч прошёл путь от неровной, нервной игры в первой половине к зрелой, плотной и вертикальной во второй Ключи у Аллегри просты и эффектны: смещение Риччи, аккуратная подстраховка под Бартезаги, работа в переходах через Леау и максимальная готовность второй волны. Решающее — психологическая стойкость и герой Меньян в момент, когда всё могло поехать под откос.

«Рома» показала почти идеальный стартовый план: тотальный прессинг, умное движение без мяча и яркая серия полумоментов. Но цена плохой реализации в матчах такого уровня всегда высока. Команда Гасперини наказала себя расточительностью и не дожала там, где доминировала. Финальная точка — симптом того, насколько хрупка удача в юной ноябрьской гонке за Скудетто.