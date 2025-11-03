Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Сан-Сиро» увидел уникальный по сюжету камбек. Сорок минут «Рома» прижимала хозяев к их штрафной, но единственный гол забил центральный защитник «Милана». После перерыва «россонери» разогнались, но дрогнули в концовке и всё же не пропустили благодаря Майку Меньяну.

Результат матча

МиланМиланМилан1:0РомаРомаРим
1:0 Страхиня Павлович 39'
Милан:  Мик Меньян,  Кони де Винтер,  Страхиня Павлович,  Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 87'),  Давиде Бартезаги,  Маттео Габбиа,  Юссуф Фофана,  Лука Модрич,  Самуэле Риччи,  Кристофер Нкунку (Рубен Лофтус-Чик 84'),  Рафаэл Леау (Фикайо Томори 90')
Рома:  Миле Свилар,  Зеки Челик (Артем Довбик 77'),  Эван Н'Дика,  Джанлука Манчини,  Марио Эрмосо (Томмазо Бальданци 84'),  Матиас Соуле (Лоренцо Пеллегрини 51'),  Уэсли Франса,  Нейл Эль-Айнауи (Леон Бэйли 51'),  Ману Коне,  Бриан Кристанте,  Пауло Дибала (Константинос Цимикас 84')
Жёлтые карточки:  Юссуф Фофана 78'  —  Нейл Эль-Айнауи 34',  Зеки Челик 75',  Марио Эрмосо 83',  Джанлука Манчини 90+5'

Стартовый отрезок пошёл идеально по нотам Джан Пьеро Гасперини.  Плотный высокий прессинг, тонкая организация в центре и постоянные рывки второй линии между линиями «Милана».  Брайан Кристанте сразу получил шанс после неудачного выноса Меньяна, Ндика едва не замкнул навес, Дибала с фирменной внешней закрутил мяч в сантиметрах от «девятки».

Пауло Дибала
Пауло Дибала globallookpress.com

Хозяева захлёбывались в первой фазе — Меньян нервничал в игре ногами, Бартезаги терял позицию и мяч.  У Леау и Нкунку не было ни времени, ни опоры, чтобы зацепиться и вытянуть команду вверх.

Но как это часто бывает в больших матчах, перевес в игре не конвертировался в цифры на табло.  И тут сработал простой и древний рецепт: качественная контратака.  Леау вырвался по левому краю, дотащил до лицевой и выкроил идеальный прострел на линию вратарской.  Павлович, подключившийся вторым темпом, сыграл как нападающий — одно точный касание, и мяч в сетке.  «Рома» — ушла в раздевалку с контролем и моментами, «Милан» — с важнейшим голом.

Страхиня Павлович
Страхиня Павлович globallookpress.com

Перестройка Аллегри и упущенные моменты

Перерыв «Милан» встретил с преимуществом, но без уверенности.  Массимилиано Аллегри в антракте подкрутил структуру: уплотнил середину, раскрыл Самуэле Риччи шире слева, а Леау и Нкунку дали команде глубину в переходах.  И поле резко накренилось в сторону ворот Свилара.

Сначала Фофана выскочил один на один — голкипер выручил.  Затем Леау пробил в руки Свилару.  Тут же — розыгрыш углового, скидка, и Нкунку каким-то чудом отправляет мяч в штангу животом с линии вратарской.  Ещё позже — сумасшедшая тройная атака: удар Бартезаги, добивание Риччи, и спасение Эрмосо с ленточки после добивания Леау.  В эти десять минут «Милану» будто не хватало только завершающего штриха — и тогда Рим бы пал.

«Милан» – «Рома»
«Милан» – «Рома» globallookpress.com

Но «Рома» пережила навал, пошла вперёд и вернула себе владение, однако от прежней уверенности не осталось и следа.  Слишком много было потрачено сил и нервов на стартовый отрезок и оборону после него.  Гости продолжали наращивать давление со стандартов и подборов, а главный момент пришёл не с игры.

Меньян выигрывает матч сейвом с пенальти

Сначала Юссуф Фофана сфолил в подкате прямо у своей штрафной.  Кристанте пробил — и Фофана в стенке поднял руку к мячу настолько, что у арбитра не оставалось альтернатив, пенальти.  На «Сан-Сиро» — пауза, битва взглядов: Дибала против Меньяна.

Француз долго «читает» удар, тянет время, встаёт на линию и срывается в угол ровно в ту же миллисекунду, что Пауло бьёт.  Сейв в правом нижнем углу — ключевой момент вечера.  И ещё один удар для «Ромы» — после удара аргентинский форвард хватается за заднюю поверхность бедра и вскоре просит замену.

Майк Меньян празднует сейв удара с пенальти
Майк Меньян празднует сейв удара с пенальти globallookpress.com

Оставшиеся минуты «Милан» доиграл по-взрослому: убрал риск в первой фазе, разгрузил фланги, тянул ритм через фолы и ауты.  А в конце Аллегри акрыл матч заменами по профилю — свежие ноги и дополнительная мощь, чтобы пережить последние навесы.  Свисток — и облегчённый выдох трибун.

«Милан» за один матч прошёл путь от неровной, нервной игры в первой половине к зрелой, плотной и вертикальной во второй Ключи у Аллегри просты и эффектны: смещение Риччи, аккуратная подстраховка под Бартезаги, работа в переходах через Леау и максимальная готовность второй волны.  Решающее — психологическая стойкость и герой Меньян в момент, когда всё могло поехать под откос.

«Рома» показала почти идеальный стартовый план: тотальный прессинг, умное движение без мяча и яркая серия полумоментов.  Но цена плохой реализации в матчах такого уровня всегда высока.  Команда Гасперини наказала себя расточительностью и не дожала там, где доминировала.  Финальная точка — симптом того, насколько хрупка удача в юной ноябрьской гонке за Скудетто.