прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.10

8 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Ланс». Начало игры — в 23:05 мск.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» всего на 4 очка отстает от лидера. А вот отличилась команда 23 результативными выстрелами в 11 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Монегаски переиграли «Будё-Глимт» (1:0).

До того команда была бита «Парижем» (0:1). А вот поединок с «Нантом» завершился непростой викторией (5:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Монако» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Ансу Фати, Эрик Дайер, Вандерсон, Денис Закария — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Монегаскам явно не хватает пресловутой стабильности. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Монако» исторически успешно противостоит «Лансу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Монегаски намерены не отпускать в отрыв конкурентов.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» текущий чемпионат проводят продуктивно. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ланс» лишь на два зачетных балла отстает от лидера. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» сумели одолеть «Лорьян» (3:0).

До того команда досадным образом уступила «Мецу» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Марселю» (2:1).

При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только в среднем команда пропускает фактически гол за матч.

При этом «Ланс» не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и потери очков на ровном месте давно являются спутником команды.

Зато «кроваво-золотые» не проигрывают монегаскам уже полтора года. А вот в нынешней диспозиции команда намерена зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Монегаски в среднем забивают 2 мяча за матч

«Ланс» пропускает в среднем фактически гол за матч

«Кроваво-золотые» не проигрывают «Монако» уже полтора года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 3.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.49.

Прогноз: «Монако» борется за самые высокие места, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева достаточно результативно атакуют, тогда как «Ланс» в плане реализации не преуспевает.

2.10 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Монако» — «Ланс» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Монако» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.30 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Монако» — «Ланс» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30