В княжестве — матч тура. «Монако» принимает «Ланс» в очной встрече за верхние позиции Лиги 1. Команды подходят к встрече в разном настроении: монегаски оступились с «Париж ФК», но затем одержали долгожданную победу в Лиге чемпионов, а «Ланс» вернулся к уверенным результатам после небольшой осечки. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

46' Второй тайм! У «Монако» вместо Головина вышел Мишаль.

45+6' Перерыв! Казалось, «Монако» неплохо провёл концовку тайма и сравнял счёт, но красная карточка и два пропущенных всё сломали. Очень трудно будет монегаскам во второй половине, а пока отдыхаем 15 минут!

45+3' ГООООООООООООООЛ! И сразу третий забивает «Ланс»! Товен обработал трудный мяч на правом фланге, с правой ноги забросил на Сангаре, тот разобрался с двумя защитниками и с левой ноги пробил под вратарём. 1:3, ужасная концовка тайма для «Монако».

45' Добавлено 3 минуты.

45' Балоган наступил на ногу Сангаре в борьбе, и решил удалить его арбитр! В меньшинстве остаётся «Монако» перед перерывом!

44' Не получился навес у Уаттара, даже первого игрока не перебил.

Статистика матча 2 Удары в створ 7 1 Удары мимо 1 56 Владение мячом 44 3 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 8 Фолы 9

44' Керер пытался пробить головой, но проиграл борьбу, мяч ушёл на угловой.

43' Штрафной заработал Головин, позиция для навеса.

43' Удоль опасно пробил головой после навеса Товена — в руки Кёну!

42' Томассон пяткой скинул под удар Товену, тот попал в Кайо Энрике, угловой будет.

40' ГООООООООООООООЛ! Снова впереди «Ланс»! Саид получил мяч за спиной защитников, прошёл к воротам и с левой ноги мощно пробил в ближнюю девятку! 1:2, снова гости впереди!

39' Эдуар бил с линии штрафной — попал в защитника.

37' ГООООООООООООООООЛ! Сравнял «Монако»! Балоган пробил по центру ворот, Риссер завалился в угол. 1:1 в концовке тайма!

34' Балоган заработал пенальти! Сангаре сбил нападающего «Монако» в штрафной.

34' Кулибали пытался навесить с правого фланга, попал в защитника.

32' Головин наступил на ногу Сангаре, достаточно грубо получилось. Арбитр устно предупредил Александра.

30' Кулибали нарушил правила в штрафной, не получилось с углового создать момент у «Монако».

29' Товен пытался запустить Удоля по левому флангу, неточный получился пас.

27' Товен получил мяч в штрафной «Монако», но прозвучал свисток арбитра, положение вне игры.

26' Уаттара навесил со штрафного — никто не сыграл головой из партнёров.

24' Биерет получил по ногам на половине поля «Ланса», пока что без жёлтых карточек.

21' ГОООООООООООООЛ! Впереди «Ланс»! Керер подарил мяч Товену у своей штрафной, тот вошёл в штрафную, скинул на Томассона, его удар парировал Кён – а Эдуар добил в пустой угол. 0:1, гости впереди!

20' Нарушил правила в атаке Балоган, не получась атака вторым темпом у «Монако».

19' Аклиуш пробил первым касанием с подбора — на угловой ушёл мяч.

18' Балоган заработал штрафной на половине поля «Монако», шанс со стандарта у хозяев.

17' Аклиуш пробил с левой из-за штрафной, попал в защитника – мяч не дошёл до ворот.

16' Кайо Энрике решил навесить в штрафную вместо короткой передачи, неточно получилось.

14' Уаттара пытался отобрать мяч в прессинге у Томассона — нарушил правила игрок «Монако».

13' Биерет выбил мяч из штрафной после подачи углового.

12' Угловой заработал Товен, пытаясь обыграть Энрике.

11' Головин красиво пяткой оставил мяч Уаттара, тот неточно навесил на дальнюю.

10' Балоган не смог акцентированно пробить после навеса Биерета, мяч ушёл за лицевую.

09' В штангу пробил Эдуар головой! Повезло «Монако», мяч отскочил прямо в руки Кёну от каркаса ворот.

08' Энрике сфолил на Товене в борьбе за мяч, «Ланс» получит мяч на половине поля «Монако».

06' Балоган пробил из штрафной после паса Головина – Риссер справился с ударом.

05' Товену не дали обработать мяч в штрафной, Кулибали здорово сыграл.

03' Головин выбегал 1 на 1 с вратарём после неудачного углового «Ланса», решил обыграть Риссера – и не получилось! Отличный момент не использовал россиянин.

03' А вот теперь угловой, вратарь «Монако» Кён не разобрался с передачей и упустил мяч за лицевую.

02' Товен навешивал с правого ноги и попал в голову Агилару, даже не угловой в итоге.

01' С фола в прессинге начинаем Эдуар, наступил Аклиушу на ногу.

01' «Монако» разыгрывает с центра поля, поехали!

До матча

23:00 Команды на поле, через несколько минут начинаем!

22:55 В Монако отличная погода для футбола, около 12 градусов без осадков и сильного ветра. Главному матчу тура Лиги 1 ничего не должно помешать.

22:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Бастьен Дешепи; ассистенты — Брис Парине Ле Теллье и Жюльен Олбер; четвёртый судья — Орельен Петти; ВАР — Александр Кастро; АВАР — Седрик Дос Сантос.

22:10 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Монако»: Кён, Тезе, Керер (к), Салису, Энрике, Уаттара, Кулибали, Головин, Аклиуш, Биерет, Балогун.

«Ланс»: Риссер, Градит, Сарр, Агилар, Байду, Томассон (к), Сангaре, Удоль, Товен, Саид, Эдуар.

«Монако»

После смены тренера «Монако» по-прежнему остаётся одной из самых противоречивых команд Франции. Коллектив Себастьяна Поконьоли способен обыграть лидеров, но и потерять очки с середняками. На прошлой неделе команда неожиданно проиграла «Париж ФК» (0:1), однако уже во вторник сумела реабилитироваться, добыв первую победу в Лиге чемпионов — 1:0 над норвежским «Будё-Глимт».

Поконьоли пытается наладить баланс между интенсивным календарём и короткой скамейкой, а кадровых проблем хватает. Денис Закария и Вандерсон восстанавливаются после травм, Поль Погба и Ламин Камара вне игры, у Крепина Диатта — повреждение головы, а вратарь Лукаш Градецкий только набирает форму после травмы колена. Основная роль в воротах останется за Филиппом Кёном, который надёжно отыграл в Норвегии.

На своём поле монегаски пока держатся уверенно. При Поконьоли они не пропускали в первом тайме ни разу, а в шести победах сезона команда забивала именно в первой половине. Проблема — нестабильность атаки. В нескольких домашних матчах «Монако» не смог забить, и, если это повторится снова, команда рискует впервые с зимы прошлого сезона проиграть дважды подряд в княжестве.

«Ланс»

Подопечные Пьера Сажа быстро оправились после неудачи в Меце. На прошлой неделе «Ланс» дома разобрался с «Лорьяном» (3:0), оформив четвёртую победу за последние пять туров. «Кроваво-золотые» постепенно набирают привычный темп и снова выглядят как команда, способная бороться за Лигу чемпионов.

В семи последних матчах Лиги 1 они набрали очки в шести и трижды играли на ноль. Однако на выезде «Ланс» по-прежнему не столь надёжен. Два из трёх поражений сезона случились именно вне дома. Саж отмечает, что его команда всё ещё ищет баланс между атакующей смелостью и дисциплиной в обороне. При этом «Ланс» стабильно побеждает, когда забивает первым — шесть последних выездных матчей с голом в первом тайме завершались их победами.

Против «Монако» северяне традиционно играют смело. В трёх из четырёх последних встреч они брали верх, включая эффектную победу 4:0 в прошлом сезоне. Но на стадионе «Луи II» «Ланс» не выигрывал с 2023 года — тогда он разгромил монегасков 4:1.

