прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.42

8 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 мск.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» вполне способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Хоффенхайм» лишь на 2 очка отстает от первой четверки. Да и отличилась команда 18 результативными выстрелами в 9 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Деревенские» одолели «Вольфсбург» (3:2).

До того команда в серии пенальти уступила «Санкт-Паули». Зато поединок с «Хайденхаймом» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Хоффенхайм» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Деревенские» постепенно нынче находятся на подъёме. Команда не уступила в 4 своих последних матчах.

Причем «Хоффенхайм» традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трёх поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается плотнее подтянуться к топ-4.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» намерены побороться за чемпионство. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 5 очков отстает от лидера. Команда в девяти стартовых поединках отличилась 19 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» переиграли «Штутгарт» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Энерги» (4:1). А вот чуть ранее она разнесла в щепки «Аугсбург» (6:0).

При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» нынче находятся на приличном ходу. Команда победила в 4 своих последних поединках.

При этом «РБ Лейпциг» не особенно преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает фактически гол за матч.

Зато команда в трех своих последних матчах забивали не менее 3 мячей. Да и мотивация настигнуть «Баварию» у неё максимальная!

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Кристоф Баумгартнер и его партнеры намерены продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

«Деревенские» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«РБ Лейпциг» победил в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 4.04, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.94.

Прогноз: «Быки» нынче пребывают в шикарных кондициях, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.

2.42 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.01 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.01