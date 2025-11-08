прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.00

8 ноября в 12-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Эспаньол» и «Вильярреал». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» после 11-ти туров испанской Ла Лиги имеет 18 баллов в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую позицию в таблице Ла Лиги, что в зоне континентальных турниров (топ-6), с отрывом в один пункт от седьмого места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального чемпионата «Попугаи» на выездной арене потерпели поражение от «Алавеса» (1:2).

Перед этим каталонский клуб вышел в 1/32 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии снова-таки в чужих стенах одержал победу над заштатным «Атлетиком Льейда» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Пуадо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эспаньол» выиграл три раза лишь при одном поражении.

Это сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Пере Милья — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после 11-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 23 балла в активе и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает третью позицию с отрывом в один пункт от четвертого в таблице «Атлетико», а также с отставанием в два очка от второй — «Барселоны» и в семь — от лидера «Реала».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов «Желтая Субмарина» на выезде сенсационно проиграла кипрскому «Пафосу» (0:1).

Перед этим в 11-м туре испанского первенства левантийский коллектив набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 4:0 разгромно обыграл «Райо Вальекано».

Не сыграют: травмирован — Кабанес, Коста, Камбвала и Соломон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вильярреал» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три балла, пусть и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Тейджон Бьюкенен — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эспаньол» выиграл

в пяти последних матчах «Вильярреала» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Вильярреал» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.55, выигрыш «Эспаньола» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

И хотя в пяти последних матчах гостей забивал только один из соперников, результативность поединков хозяев обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей, и при этом они превосходят соперника в классе.

Ставка: «Вильярреал» победит за 2.35