Сумеют ли «шершни» добыть три очка?

прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.11

7 ноября в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Уотфорд» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 23:00 мск.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» нынче не радуют результатами. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы второго по силе английского дивизиона.

При этом «Уотфорд» в 14 матчах набрал 19 зачетных баллов. В них команда отличилась 18 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шершни» не уступили «Ипсвичу» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Мидлсбро» (3:0). А вот поединок с «Ковентри» очков не принес (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Уотфорд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шершни» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда не уступила в 2 своих последних поединках.

Причем «Уотфорд» традиционно сложно противостоит «Бристоль Сити». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к зоне стыков.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Робины» сражаются за выход в стыки. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бристоль Сити» на 5 очков отстает от зоны прямого повышения в классе. Команда в 14 поединках чемпионата отличилась 21 забитым мячом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Робины» уступили «Блэкберну» (0:1).

До того команда была бита «Сток Сити» (1:5). А вот чуть ранее она с натугой одолела крепкий «Бирмингем» (1:0).

При этом «Бристоль Сити» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Робины» потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей.

При этом «Бристоль Сити» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

В двух своих последних поединках «робины» потерпели поражения. Тем не менее, команда решительно настроена побороться за высокие места.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Робины» постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Робины» проиграли 2 своих последних поединка

«Уотфорд» не уступил в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уотфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Уотфорд» способен прибавить в плане реализации, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева борются за попадание в стыки, к тому же бристольцы в последнее время несколько забуксовали.

Ставка: Победа «Уотфорда» за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.58