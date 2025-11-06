Ирландский «Шелбурн» сыграет против «Дриты» из Косово в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.

Василий РошкованВасилий РошкованЭксперт LiveSport.Ru

«Шелбурн»

Турнирная таблица: В Лиге конференций «Шелбурн» занимает 27 место с активом в 1 балл из 6 возможных.  В стартовых матчах ирландская команда одержала одну победу и в одном поединке проиграла.

Последние матчи: В еврокубках «Шелбурн» сыграл вничью с «Хеккеном» (0:0) и уступил «Шкендии» (0:1).

Не сыграют: С травмой из строя выбыл Конор Кирнс.

Состояние команды: «Шелбурн» в последних пяти матчах одержал три победы, сыграл вничью один раз и потерпел одно поражение.

«Дрита»

Турнирная таблица: «Дрита» занимает 23 место в основном этапе Лиге конференций, набрав 2 очка.

Последние матчи: «Дрита» в матче 1-го тура смогла уйти от поражения в матче против «Куопио» (1:1), забив за 10 минут до финального свистка.  Во втором туре Лиги конференций косовары также сыграли вничью, обменявшись голами с кипрской «Омонией» (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Дрита» одержала три победы, одну встречу завершила вничью и в одном поединке потерпела поражение.

Статистика для ставок

  • «Шелбурн» в Лиге конференций занимает 27 место
  • «Дрита» в Лиге конференций занимает 23 место
  • «Шелбурн» и «Дрита» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шелбурн» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80.  Ничья оценена в 3.70, а победа «Дрита» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Шелбурн» в этом розыгрыше еще не забил ни одного мяча, а «Дрита» уже успела отличиться дважды.  Так что ожидаем, как минимум взятия ворот со стороны косоваров.

«Дрита» не проиграетСтавка на матч #1
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Шелбурн» — «Дрита»  принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: «Дрита» не проиграет с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Не исключаем того, что соперники смогу сыграть в верховой футбол.

ТБ 2.5Ставка на матч #2
Ставка 1000  с коэффициентом 1.95 на матч «Шелбурн» — «Дрита»  принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.95.