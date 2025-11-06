Удержится ли «ПАО» в зоне плей-офф в ЛЕ?

6 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Мальмё» и «Панатинаикос». Начало игры — в 20:45 мск.

«Мальмё»

Турнирное положение: «Мальмё» с одним баллом в активе занимает 31-ю позицию с отставанием в два очка от зоны плей-офф (9-24-е места), а также в пять пунктов от зоны прямого выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда за тур до завершения шведского первенства находится на седьмом месте с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков (топ-3), поэтому уже лишилась шансов на выход в континентальные турниры.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 29-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Хеккеном» (1:1).

Ранее в поединке предыдущего тура шведского первенства и вовсе не остался без очков, когда на своем поле потерпел поражение от «Хаммарбю» со счетом 1:3.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Берг, Ботхейм, Кристиансен, Йонсен, Лайки и Сигурдссон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Мальмё» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе.

Оскар Левицки и Лассе Йонсен — авторы пока что двух голов команды в Лиге Европы текущего сезона.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Панатинаикос» с тремя очками занимает 22-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) и на три балла уступает зоне выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда после восьми туров греческой Суперлиги занимает восьмую позицию с отставанием в три очка от зоны чемпионского группы (топ-4), но в отличие от конкурентов, сыграл на одну игру меньше.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках девятого тура национального чемпионата афинский клуб на чужой арене потерпел поражение от «Волоса» (0:1).

Перед этим коллектив уже был на высоте, когда в третьем раунде Кубка Греции теперь в чужих стенах одержал победу над «Атромитосом» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Бакасетас, Бокос, Калабрия, Дессер, Едвай, Еремеефф, Кириопулос, Мансини, Макс, Тавареш, Пельистри, Сгурос, Вилена и Санчеш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Панатинаикос» выиграл два раза при одном поражении.

Это говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Анасс Зарури и Кароль Свидерский — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Мальмё» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Панатинаикоса» забивали больше 2,5 голов

в пяти из девяти последних матчей «Панатинаикос» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.40, победа «Мальмё» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.80 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Мальмё» — «Панатинаикос» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из девяти последних матчей.

2.55 «Панатинаикос» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Мальмё» — «Панатинаикос» принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: «Панатинаикос» победит за 2.55