Клубы Бундеслиги и Серии А обменяются голами?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.85

Немецкий «Майнц» сыграет против итальянской «Фиорентины» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.

«Майнц»

Турнирная таблица: «Майнц» в основном этапе Лиги конференций занимает 6 место. Клуб немецкой Бундеслиги набрал 6 очков из 6 возможных.

В немецкой Бундеслиге «Майнц» расположился в нижней части турнирной таблице. Участник Лиги конференций занимает 17 место, набрав 5 очков после 9 сыгранных матчей.

Последние матчи: После минимальной победы над кипрской «Омонией» (1:0), футболисты «Майнца» добились виктории в поединке против боснийского «Зриньски» (1:0). Единственный и победный гол в матче с боснийцами на 24-й минуте забил Нельсон Вайпер.

Не сыграют: Из-за травм немецкому клубу не помогут Антони Каси, Максим Дал. В команду из лазарета вернулся Даниэль Глейбер.

Состояние команды: Если не брать в расчет матчи Лиги конференций, то дела у «Майнца» на внутренней арене складываются не лучшим образом. В последних пяти матчах команда смогла лишь одну встречу завершить вничью, а в остальных играх потерпела поражение.

«Фиорентина»

Турнирная таблица: Вместе с «Фиорентиной» по 6 очков в Лиге конференций набрала ещё 5 клубов, в их числе и «Майнц». Однако итальянский клуб возглавляет турнирную таблицу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, «фиалки» забили 5 голов и не пропустили ни одного.

В чемпинате Италии «Фиорентина» занимает 15 место, набрав 9 очков после 10 сыгранных матчей.

Последние матчи: В 1-м туре Лиги конференций «Фиорентина» переиграла «Сигму» (2:0). В составе фиалок голами отметились итальянский полузащитник Чер Н'Дур и итальянский форвард Роберто Пикколи.

В рамках 2-го игрового дня еврокубка итальянская команда разгромила венский «Рапид» (3:0). В составе «Фиорентины» результативными действиями отметились Чер Н'Дур, Эдин Джеко и Альберт Гюдмюндсоон.

Не сыграют: В составе итальянского клуба из-за травмы колена в предстоящей игре Лиги конференций не сыграют Кристиан Куаме и Тарик Лэмпти. С мышечной травмой к Куаме и Лэмпти присоединился Робин Госенс.

Состояние команды: В итальянской серии А «Фиорентина» не одержала ни одной победы, в 10 матчах «фиалки» 4 раза сыграли вничью и потерпела 6 поражений.

Статистика для ставок

«Майнц» занимает 6 место в Лиге конференций

«Фиорентина» занимает 1 место в Лиге конференций

В официальных матчах «Майнц» и «Фиорентина» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.30, а победа «Фиорентины» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

Прогноз: В среднем за матч «Майнц» забивает по голу, а «Фиорентина» — по 2 мяча, так что стоит ожидать от немецкого и итальянского клубов результативного футбола.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.