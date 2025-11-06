прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.30

Кипрский АЕК дома сыграет против шотландского «Абердина» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 октября, начало — в 20:45 по мск.

АЕК

Турнирная таблица: В Лиге конференций кипрский клуб входит в число лидеров, АЕК расположился на 2 месте, набрав 6 очков. В двух встречах основного этапа киприоты забили 5 голов, не пропустив в собственные.

В чемпионате Кипра АЕК занимает 5 место, набрав 17 очков, в 9 матчах участник Лиги конференций одержал 5 побед, сыграл 2 встречи вничью и потерпел 2 поражения.

Последние матчи: АЕК одержал вторую победу в основном этапе ЛК, переиграв клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» (1:0). До этого киприоты нанесли поражение АЗ из Нидерландов (4:0).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Анхель Гарсия и Энзо Кабрера.

Состояние команды: В последних пяти матчах АЕК одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел фиаско.

«Абердин»

Турнирная таблица: В Лиге конференций «Абердин» занимает последнее 36 место, не набрав ни одного пункта.

В чемпионате Шотландии «Абердин» занимает 9 место, набрав 10 очков, клуб в 10 матчах одержал 3 победы, сыграл 1 встречу вничью и проиграв в 6 матчах.

Последние матчи: «Абердин» проиграл в двух матчах Лиги конференций, уступив украинскому «Шахтеру» (2:3) и греческому АЕКу (0:6).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В пяти последних матчах шотландцы одержали три победы и потерпели два поражения.

Статистика для ставок

АЕК занимает 2 место в Лиге конференций

«Абердин» занимает 36 место в Лиге конференций

«Абердин» и АЕК ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.40, а победа «Абердина» — в 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: АЕК сейчас на подъеме, об этом свидетельствуют результаты в Лиге конференций, киприоты набрали максимальное количество очков.

2.30 Фора АЕКа (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч АЕК — «Абердин» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора АЕКа (-1.5) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч АЕК — «Абердин» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.