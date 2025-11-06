Кипрский АЕК дома сыграет против шотландского «Абердина» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 октября, начало — в 20:45 по мск.
АЕК
Турнирная таблица: В Лиге конференций кипрский клуб входит в число лидеров, АЕК расположился на 2 месте, набрав 6 очков. В двух встречах основного этапа киприоты забили 5 голов, не пропустив в собственные.
В чемпионате Кипра АЕК занимает 5 место, набрав 17 очков, в 9 матчах участник Лиги конференций одержал 5 побед, сыграл 2 встречи вничью и потерпел 2 поражения.
Последние матчи: АЕК одержал вторую победу в основном этапе ЛК, переиграв клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» (1:0). До этого киприоты нанесли поражение АЗ из Нидерландов (4:0).
Не сыграют: В лазарете команды находятся Анхель Гарсия и Энзо Кабрера.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах АЕК одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел фиаско.
«Абердин»
Турнирная таблица: В Лиге конференций «Абердин» занимает последнее 36 место, не набрав ни одного пункта.
В чемпионате Шотландии «Абердин» занимает 9 место, набрав 10 очков, клуб в 10 матчах одержал 3 победы, сыграл 1 встречу вничью и проиграв в 6 матчах.
Последние матчи: «Абердин» проиграл в двух матчах Лиги конференций, уступив украинскому «Шахтеру» (2:3) и греческому АЕКу (0:6).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В пяти последних матчах шотландцы одержали три победы и потерпели два поражения.
Статистика для ставок
- АЕК занимает 2 место в Лиге конференций
- «Абердин» занимает 36 место в Лиге конференций
- «Абердин» и АЕК ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.40, а победа «Абердина» — в 6.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: АЕК сейчас на подъеме, об этом свидетельствуют результаты в Лиге конференций, киприоты набрали максимальное количество очков.
Ставка: Фора АЕКа (-1.5) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.