прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.02

Греческий АЕК дома сыграет против ирландского клуба «Шемрок Роверс» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.

АЕК

Турнирная таблица: В Лиге конференций АЕК занимает 12 место, набрав 3 очка после двух сыгранных туров.

Последние матчи: Во 2-м туре Лиги конференций АЕК разгромил «Абердин» (6:0). Хотя в стартовой игре еврокубка греки уступили словенскому «Целе» (1:3).

Не сыграют: Из строя выбыли травмированные игроки Зини, Роберто Перейра, Александр Кайенс.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах АЕК одержал три победы и потерпел два поражения, включая игры Лиги конференций, чемпионата и Кубка Греции.

«Шемрок Роверс»

Турнирная таблица: В стартовых турах Лиги конференции «Шемрок Роверс» потерпел два поражения и расположился на 33 строчке.

Последние матчи: В Лиге конференций «Шемрок Роверс» потерпел два фиаско против «Целе» (0:2) и «Спарты» (1:4).

Не сыграют: Ли Грейс получил травму и не сможет помочь своей команде в игре против АЕКа.

Состояние команды: В последних матчах «Шемрок Роверс» одержал одну победу и потерпел четыре поражения, включая матчи Лиги конференций и чемпионата Ирландии.

Статистика для ставок

АЕК занимает 12 место в основном этапе Лиги конференций

«Шемрок Роверс» занимает 33 место в основном этапе Лиги конференций

АЕК и «Шемрок Роверс» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.40, а победа «Шемрок Роверс» — в 14.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.91.

Прогноз: АЕК находится на ходу, в двух матчах Лиги конференций забили 7 голов, ожидаем яркой игры греческого клуба в матче против «Шемрок Роверса».

2.02 Фора АЕКа (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч АЕК — «Шемрок Роверс» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Фора АЕКа (-2) с коэффициентом 2.02.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.83 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч АЕК — «Шемрок Роверс» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.83.