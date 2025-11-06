Греческий АЕК дома сыграет против ирландского клуба «Шемрок Роверс» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.
АЕК
Турнирная таблица: В Лиге конференций АЕК занимает 12 место, набрав 3 очка после двух сыгранных туров.
Последние матчи: Во 2-м туре Лиги конференций АЕК разгромил «Абердин» (6:0). Хотя в стартовой игре еврокубка греки уступили словенскому «Целе» (1:3).
Не сыграют: Из строя выбыли травмированные игроки Зини, Роберто Перейра, Александр Кайенс.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах АЕК одержал три победы и потерпел два поражения, включая игры Лиги конференций, чемпионата и Кубка Греции.
«Шемрок Роверс»
Турнирная таблица: В стартовых турах Лиги конференции «Шемрок Роверс» потерпел два поражения и расположился на 33 строчке.
Последние матчи: В Лиге конференций «Шемрок Роверс» потерпел два фиаско против «Целе» (0:2) и «Спарты» (1:4).
Не сыграют: Ли Грейс получил травму и не сможет помочь своей команде в игре против АЕКа.
Состояние команды: В последних матчах «Шемрок Роверс» одержал одну победу и потерпел четыре поражения, включая матчи Лиги конференций и чемпионата Ирландии.
Статистика для ставок
- АЕК занимает 12 место в основном этапе Лиги конференций
- «Шемрок Роверс» занимает 33 место в основном этапе Лиги конференций
- АЕК и «Шемрок Роверс» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.40, а победа «Шемрок Роверс» — в 14.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.91.
Прогноз: АЕК находится на ходу, в двух матчах Лиги конференций забили 7 голов, ожидаем яркой игры греческого клуба в матче против «Шемрок Роверса».
Ставка: Фора АЕКа (-2) с коэффициентом 2.02.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.83.