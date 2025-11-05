прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.05

«Зенит» встретится с «Динамо» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Поединок пройдет 5 ноября и начнется в 20:30 по мск.

«Зенит»

Путь к 1/4 финала: «Сине-бело-голубые» очень уверенно пробились в плей-офф Кубка России Пути РПЛ, заняв 1-е место в группе А. «Зенит» набрал максимальные 18 очков за 6 туров.

Команде противостояли «Оренбург», «Рубин» и «Ахмат», которые и близко не смогли подобраться к питерцам. Ближайший преследователь «Зенита» набрал лишь 8 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ «сине-бело-голубые» всухую обыграли «Локомотив» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. До этого «Зенит» одолел московское «Динамо» (2:1).

У команды Сергея Семака продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже целых 16 матчей подряд. За этот отрезок «Зенит» 13 раз победил и трижды сыграл вничью.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Зенит» пробуксовывал на старте сезона, но сейчас команда набрала сумасшедшую форму, обыгрывая одного соперника за другим. К тому же, «сине-бело-голубые» выиграли все матчи в Кубке России.

Основной движущей силой в атаке у «Зенита» является Максим Глушенков. Этот футболист за 15 матчей во всех турнирах сумел забить 8 голов и отдать 5 ассистов.

«Динамо» М

Путь к 1/4 финала: Подопечные Валерия Карпина заняли 2-е место в группе В Кубка России Пути РПЛ с 11-ю очками в активе после 6-и туров. «Динамо» вышло в плей-офф и сразу попало на «Зенит».

«Бело-голубые» боролись за 1-ю строчку в своей группе с «Краснодаром», но «быки» набрали на 3 балла больше. При этом, «Крылья Советов» постоянно наступали на пятки «Динамо», но в итоге финишировали на 3-м месте.

Последние матчи: В прошедшей встрече «бело-голубые» сыграли вничью с «Рубином» (0:0), а также проиграли тому же «Зениту» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 71-й минуте.

В последних 3-х встречах группового этапа Кубка России «Динамо» разгромило «Сочи» (4:0), по пенальти проиграло «Краснодару» и обыграло «Крыльев Советов» (4:0).

Состояние команды: «Динамо» все никак не может найти стабильность. В предстоящем матче «бело-голубые» вряд-ли будут доминировать на поле.

В последних 5-и очных встречах команда дважды обыграла «Зенит», столько же раз проиграла и однажды сыграла вничью. Получится ли на сей раз доставить проблемы «сине-бело-голубым»? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Зенит» выиграл все 6 матчей группового этапа Кубка России

В последних 6-и встречах во всех турнирах у «Динамо» только 1 победа

В последних 5-и очных матчах команды по 2 раза обыграли друг друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.62, победа «Динамо» М — 5.20, ничья — за 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: В 1-м тайме «Зенит» окажется активнее в 1-м тайме.

2.05 Победа «Зенита» в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Зенит» — «Динамо» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Зенита» в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: «Зенит» уверенно обыграет москвичей на своем поле.

2.02 Победа «Зенита» с форой (-1). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Зенит» — «Динамо» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Победа «Зенита» с форой (-1) за 2.02.