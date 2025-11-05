5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Карабах» и «Челси». Начало игры — в 20:45 мск.

«Карабах»

Турнирное положение: «Карабах» после третьего тура основного этапа Лиги чемпионов имеет шесть очков и находится в зоне плей-офф за выход в плей-офф (9-24-е места) на 13-м месте, лишь по дополнительным показателям уступая зоне попадания в 1/8 финала.

Команда по итогам девяти поединков азербайджанского первенства набрала 20 баллов и находится на второй позиции с отставанием в один пункт от лидера «Турана», который провел на одну игру больше.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 10-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Имишли» (2:0).

Ранее в предыдущем туре азербайджанского первенства коллектив уже потерял очки, когда опять-таки в домашних стенах разошелся мировой с «Шамахи» с результатом 0:0.

Не сыграют: травмированы — Рзаев и Шейдаев, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Карабах» проиграл лишь раз при восьми победах и двух ничьих.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам хорошие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть явный перевес соперника в классе.

Леандру Андраде — лучший бомбардир команды в основном этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона с двумя голами.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» после трех туров основного этапа Лиги чемпионов имеет шесть баллов и также находится в зоне плей-офф за выход в плей-офф (9-24-е места) на 11-м месте, лишь по дополнительным показателям уступая зоне попадания в 1/8 финала.

Команда по итогам 10-ти туров английского первенства набрала 17 пунктов и занимает шестую строчку, лишь по дополнительным показателям отставая от зоны еврокубков (топ-5).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 10-го тура национального чемпионата лондонский клуб на чужой арене одержал минимальную победу над «Тоттенхэмом» (1:0).

Перед этим коллектив вышел в четвертьфинал Кубка английской Лиги, когда на предыдущей стадии в чужих стенах переиграл «Вулверхэмптон» с результатом 4:3.

Не сыграют: травмированы — Бадьяшиль, Колуилл, Эссуго, Палмер, Слонина и Стерлинг, дисквалифицирован — Мудрик.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл при одном поражении.

Это говорит об отличных шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Семь голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Карабаха» забивали меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Карабаха» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Челси» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.30, победа «Карабаха» — в 8.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.50.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их шести последних домашних поединках.

При этом в двух из трех последних выездных матчей гости выиграли и не пропустили.

1.95 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Карабаха».

2.10 Только одна команда забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: только одна команда забьет за 2.10