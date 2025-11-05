Обе команды находятся в середине таблицы, занимая 13-е и 15-е строчки, всего лишь в шаге от прямого попадания в следующую стадию. В среду, 5 ноября, состоится матч ЛЧ, в котором «Карабах» примет «Челси». Начало игры — в 20:45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

20:25 Весь вторник в Баку лил дождь, и сегодня ситуация не поменялась. Похоже, «Челси» привёз с собой английскую погоду. Однако, у болельщиков «Челси» с Баку связаны приятные воспоминания. В 2019 году лондонцы в финале Лиги Европы обыграли здесь со счетом 4:1 «Арсенал».

20:20 Матч обслужит судейская бригада из Австрии. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Себастьян Гисхамер; Ассистенты рефери- Роланд Ридель, Сантино Шрайнер; Четвертый рефери- Вальтер Альтманн; Судьи ВАР — Йозеф Спурны, Мануэль Шюттенгрубер

Стартовые составы

«Карабах»: Кохальски; Сильва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев; Бикальо, Янкович, Кади, Андраде, Зубир; Дуран.

«Челси»: Санчез; Джеймс, Тосин, Хато, Кукурелья; Сантос, Лавия, Эстевао, Педро, Гиттенс; Джордж.

«Карабах»

Гурбана Гурбанов 17 лет находится на посту «Карабаха» и идёт с лучшим результатом клуба в ЛЧ — 2 победы и одно поражение. «Карабах» уже побеждал грозного соперника в лице «Бенфики» (3:2) , но и «Челси» тоже одержал верх уже после смены тренера в стане португальского клуба. Также, был обыгран «Копенгаген» (2:0) и один раз досталось от «Атлетик» Бильбао (1:3).

Единственный раз команды встретились на групповом этапе сезона 2017/18, где заняли последнее место в группе с «Ромой», «Атлетико» и «Челси». Сначала «Челси» одержал победу со счетом (6:0), а затем выиграл (4:0) в Азербайджане. «Карабах» проиграл все семь матчей против английских клубов. Для «Карабаха» это 12-й подряд групповой этап еврокубкового турнира.

При такой оглушающей статистике в клубе нет паники насчёт матча, в пресс-конференции Гурбан Грубанов ответил с присущей тренеру стойкостью и оптимизмом: «Надо сохранять уверенность. Необходимо как-то порадовать болельщиков. Приезд "Челси" в Баку на матч с нами — это уже победа. »

«Челси»

После поражения в первом туре от «Баварии» (1:3), на «Стэмфорд Бридж» приехала «Бенфика», где овациями встретили Жозе Моуриньо, а «орлы» проиграли(1:0). При этом красную карточку получил Жоао Педро. В третьем матче в ЛЧ без красных тоже не обошлось, «Аякс» прилетел в Лондон, где команда Джона Хейтинги разгромно уступила (1:5), а в самом начале матча был удалён Тэйлор, оставив «Аяксидов» в меньшинстве.

Лазарет «Челси» всегда наполнен игроками разного уровня, сейчас восстанавливаются как игроки основного состава — Палмер, Бадьяшиль, также опытные в вперемешку с перспективными — Стерлинг, Колуэлл, Слонина, Эссуго. Ситуация с постоянными травмами значительно улучшается, и это несмотря на мощь скамейки запасных «аристократов».

При этом на пресс-конференции главный тренер лондонцев был обеспокоен тем, что клубу придётся лететь в Англию поздно ночью: «Конечно, какая-то ротация будет, потому что мы вернемся в Лондон в 06:00 в пятницу, а в субботу у нас следующий матч. Постараемся приспособиться и показать себя с лучшей стороны. »

