прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 3.35

«Ювентус» встретится со «Спортингом» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 4 ноября и начнется в 23:00 по мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Старая синьора» располагается лишь на 25-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав лишь 2 очка за 3 тура. «Ювентус» отстает от зоны плей-офф на 1 балл.

В своем чемпионате Италии команда также выступает не лучшим образом. «Ювентус» занимает 6-е место в таблице Серии А с 18-ю баллами, отставая от лидества на 4 пункта.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А «старая синьора» в гостях обыграла «Кремонезе» со счетом 2:1, забив победный гол на 68-й минуте. Матчем ранее «Ювентус» одолел «Удинезе» (3:1).

В 3-х встречах общего этапа Лиги чемпионов команда сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (4:4) и «Вильярреалом» (2:2), а также проиграла «Реалу» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Бремер, Кабаль, Келли, Милик, Пинсольо, Йылдыз (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ювентус» потихоньку налаживает свою игру. В клубе сменился тренерский штаб, на должность наставника «старой синьоры» назначен Лучано Спаллетти.

У команды нет яркого игрока, который брал бы игру на себя. Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович пока не может набрать оптимальную форму. При этом, в общем этапе Лиги чемпионов форвард уже успел забить 2 гола.

«Спортинг»

Турнирное положение: Эта португальская команда занимает 12-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Спортинг» набрал 6 очков за 3 встречи, отставая от топ-5 всего на 3 пункта.

В чемпионате Португалии команда выступает довольно уверенно, набрав 25 очков за 10 туров. «Спортинг» занимает 1-е место в таблице, конкурируя за лидерства с «Порту» и «Бенфикой».

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Португалии команда обыграла обыграла «Алверку» (2:0), забив все голы во 2-м тайме. До этого «Спортинг» разгромил того же соперника со счетом 5:1 в Кубке лиги.

В общем этапе Лиги чемпионов команда обыграла «Кайрат» (4:1) и «Марсель» (2:1), а также уступила «Наполи» со счетом 1:2, пропустив решающий гол 79-й минуте.

Не сыграют: Браганса, Дебас и Сантуш (у всех — травмы).

Состояние команды: «Спортинг» довольно уверенно стартовал в общем этапе ЛЧ, но для того, чтобы закрепиться в зоне плей-офф необходимо чаще побеждать.

В последних 3-х очных встречах команда дважды сыграла вничью с «Ювентусом» (оба матча — 1:1). Сможет ли «Спортинг» вновь доставить проблемы сопернику? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

«Ювентус» выиграл 2 последних матча, забив 5 голов

У «Спортинга» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд во всех турнирах

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.90, победа «Спортинга» — 3.90, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что Лучано Спаллетти настроит свою команду как следует. «Ювентус» одержит 1-ю победу в общем этапе Лиги чемпионов.

3.35 Победа «Ювентуса» с форой (-1.5). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Ювентус» — «Спортинг» принесёт прибыль 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 3.35.

Прогноз: Для победы «Ювентусу» необходимо забивать минимум 2 гола.

2.80 Индивидуальный тотал «Ювентуса» 2 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Ювентус» — «Спортинг» позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Ювентуса» 2 больше за 2.80.