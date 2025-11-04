«Ювентус» идет за первой победой в ЛЧ

Во вторник, 4 ноября, в рамках 4-го тура Лиги чемпионов туринский «Ювентус» примет лиссабонский «Спортинг». Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Игроки «Спортинга» взяли мяч под контроль и пытаются успокоить игру — это сейчас им просто необходимо после двух опасных моментов у их ворот.

18' Дальний удар Душана Влаховича («Ювентус») и Руй Силва («Спортинг») пеерводит в прыжке на угловой.

16' Душан Влахович («Ювентус») замыкает в штрафной передачу с фланга, но защитник ему помешал.

14' Перекладина! Сотрясся каркас ворот после мощнейшего выстрела Франсишку Тринкау («Спортинг») метров с 10-ти!

12' Г-ООООООООО-Л! «Спортинг» — 0:1! Максимилиано Араухо! Франсишку Тринкау отдал передачу на угол штрафной, там Араухо принял мяч и точно пробил в дальний угол!

09' Андреа Камбьясо («Ювентус») выполнил заброс с правого фланга в штрафную соперника, но передача оказалась слишком сильной и перелетела всех.

Статистика матча 4 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 52 Владение мячом 48 1 Угловые удары 0 3 Фолы 2

07' Франсишку Тринкау («Спортинг») отчаянно боролся с двумя игроками «Ювентуса» на правой бровке, но даже аут не заработал для своей команды.

05' Мануэль Локателли («Ювентус») красиво отыгрался через пас с Андреа Камбьясо («Ювентус»), но пройти по правой бровке не получилось, пришлось разворачивать направление атаки.

04' Жеовани Кенда («Спортинг») начинает атаку своей команды обостряющей передачей на правый фланг. но там внимательно играют защитники итальянского клуба.

02' С первых секунд хозяева поля взяли мяч под свой контроль, но пока ничего опасного не создали.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Ювентус» — «Спортинг» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Альянц». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:55 Сегодня в Турине довольно прохладно, во время матча температура будет около +10℃.

Разминка «Ювентуса» globallookpress.com

Разминка «Ювентуса» globallookpress.com

Разминка «Ювентуса» globallookpress.com

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Даниэль Зиберт из Германии.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Турине на стадионе «Альянц», который вмещает 41 507 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонским «Спортингом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Ювентус»: Ди Грегорио Микеле, Калюлю Пьер, Гатти Федерико, Копмейнерс Тëн, Камбьясо Андреа, Локателли Мануэль, Тюрам Кефрен, Маккенни Уэстон, Консейсау Франсишку, Йылдыз Кенан, Влахович Душан.

«Спортинг»: Силва Руй, Ваяннидис Георгиос, Диоманде Усман, Инасиу Гонсалу, Араухо Максимилиано, Юльманн Мортен, Симоэш Жоау, Кенда Жеовани, Тринкау Франсишку, Педру Гонсалвеш, Иоаннидис Фотис.

«Ювентус»

«Ювентус» неудачно отыграл стартовый отрезок Лиги чемпионов и пока находится в нижней части турнирной таблицы с двумя набранными баллами. Очки добыты в матчах с дортмундской «Боруссией» (4:4) и испанским «Вильярреалом» (2:2). В третьем туре туринский клуб проиграл на выезде мадридскому «Реалу» (0:1).

В чемпионате Италии «Ювентус» выглядит неубедительно — после 10-ти проведенных туров он занимает всего пятое место с 18-ю набранными очками. В последнем туре «черно-белые» обыграли на выезде «Кремонезе» со счетом 2:1.

«Спортинг»

«Спортинг» очень солидно смотрится на старте общего этапа Лиги чемпионов и с шестью очками занимает место в верхней части турнирной таблицы. В трех матчах лиссабонский клуб одержал две победы над «Кайратом» (4:1) и «Марселем» (2:1). Еще одна встреча завершилась поражением от «Наполи» — 1:2.

Личные встречи

Между собой эти соперники играли пять раз: одна победа у «Спортинга», две виктории у «Ювентуса» и еще два матча завершился вничью. Последняя очная дуэль команд состоялась в рамках лиги Европы в Лиссабоне, та встреча завершилась вничью (1:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.35