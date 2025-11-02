Вернется ли «Тулуза» на победный путь?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.00

2 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Гавр». Начало игры — в 19:15 мск.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» после 10-ти туров французского первенства имеет 14 очков в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в два пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура Лиги 1 коллектив набрал один балл, сыграв дома вничью с «Ренном» (2:2).

Ранее в рамках девятого тура коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Монако» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Азизи и Шмидт, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Тулуза» выиграла лишь дважды при двух ничьих и четырех поражениях.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Франк Магри — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с четырьмя голами.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» после 10-ти туров французского первенства имеет 12 очков в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию с отставанием в семь баллов от зоны континентальных турниров (топ-6), а также — в два пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Брестом» (1:0).

Перед этим в девятом туре национального первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах переиграл «Осер» с аналогичным результатом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Гавр» проиграл лишь раз при двух победах и трех ничьих.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться даже ничьей будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Исса Сумаре и Рассул Ндиайе — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Тулузы» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Гавра» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Гавр» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.65, победа «Гавра» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.00 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Тулуза» — «Гавр» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Тулузы».

2.35 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Тулуза» — «Гавр» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35