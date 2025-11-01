прогноз на матч Серии А, ставка за 1.82

1 ноября в 10-м туре Серии А сыграют «Удинезе» и «Аталанта». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» после девяти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 12 очков и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю строчку с отставанием лишь в один пункт от нынешнего соперника, а также в три балла от зоны еврокубковых турниров (топ-6).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках девятого тура национального первенства «Зебры» на выезде потерпели поражение от «Ювентуса» (1:3).

Перед этим в восьмом туре итальянского чемпионата фриульцы уже набрали три очка, когда теперь в домашних стенах одержали победу над «Лечче» (3:2).

Не сыграют: травмирован — Кристенсен, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Кинан Дэвис — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» после девяти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 13 очков в таблице и борется за континентальные турниры.

Команда занимает девятое место, на два балла отставая от зоны еврокубков (топ-6) и на пять — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на один пункт опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального чемпионата бергамаски на своем поле сыграли вничью с «Миланом» (1:1).

Перед этим в восьмом туре итальянского первенства коллектив также набрал один балл, когда с результатом 1:1 теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Кремонезе».

Не сыграют: травмированы — Баккер и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» сыграла вничью, а в восьми последних поединках ни разу не проиграла.

Это говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Три гола команды в текущем сезоне Серии А забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Удинезе» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Аталанты» забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Аталанта» сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.55, выигрыш «Удинезе» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 2.00.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.82 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Удинезе» — «Аталанта» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Удинезе».

2.15 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Удинезе» — «Аталанта» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15