прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.02

1 ноября в 9-м туре чемпионата Германии сыграют «РБ Лейпциг» и «Штутгарт». Начало встречи — в 17:30 мск.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» после восьми туров идет на 2-й позиции в таблице Бундеслиги. Набрано 19 очков.

У «РБ Лейпциг» 6 побед, одна ничья и одно поражение. Разница мячей составляет 16-9.

Последние матчи: В октябре «РБ Лейпциг» провел четыре матча. Команда смогла одержать три победы.

«РБ Лейпциг» не смог выиграть лишь одну встречу. 4 октября клуб гостил в Дортмунде, откуда увез одно очко. Игра закончилась со счетом 1:1.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «РБ Лейпциг» очень хорошо начал текущий сезон. У команды есть отличные шансы побороться за медали.

Беспроигрышная серия длится достаточно давно. «РБ Лейпциг» никому не уступает с 22 августа. Тогда в Мюнхене «РБ Лейпциг» был разгромлен «Баварией» со счетом 0:6.

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Шансы «РБ Лейпцига» завоевать три очка оцениваются выше. Стоит отметить, что «быки» не могут победить «Штутгарт» в Бундеслиге с 25 августа 2023 года.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» на данный момент также находится в зоне Лиги чемпионов. Команда располагается на 3-й позиции.

У «Штутгарта» 6 побед и два поражения. Набрано 18 очков в восьми играх. От идущего вторым «РБ Лейпцига» «швабы» отстают на один балл.

Последние матчи: В конце октября «Штутгарт» одержал две победы кряду. Клуб дважды обыграл «Майнц» — сначала в Бундеслиге со счетом 2:1, а затем — в Кубке Германии (2:0).

В октябре «Штутгарт» провел шесть матчей (без учета товарищеских). «Швабы» уступили лишь раз. Неудачным оказался выезд в Турцию к «Фенербахче» (0:1) в рамках Лиги Европы.

Состояние команды: «Штутгарт» давно не проигрывал в Бундеслиге. Клуб не уступает с 13 сентября. Тогда «швабы» не набрали очков в противостоянии с «Фрайбургом» (1:3).

В октябре с учетом всех турниров «Штутгарт» провел в гостях 4 матча. Удалось одержать две победы. «Штутгарт» на выезде выиграл у «Майнца» со счетом 2:0 в Кубке Германии и «Вольфсбурга» (3:0) — в Бундеслиге.

Последний раз клубы играли друг с другом 17 мая. В этот день «РБ Лейпциг» на своем поле уступил «Штутгарту» со счетом 2:3.

Статистика для ставок

В октябре «РБ Лейпциг» из четырех матчей выиграл три

«Штутгарт» не уступает в Бундеслиге с 13 сентября

17 мая 2025 года «РБ Лейпциг» дома проиграл «Штутгарту» со счетом 2:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 4.04, победа «Штутгарта» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.81.

Прогноз: «РБ Лейпциг» показывает отличные результаты. Команда идет на 2-м месте в таблице и не намерена сбавлять обороты. Стоит согласиться с котировками букмекеров, которые считают «быков» фаворитами предстоящего матча.

2.02 победа «РБ Лейпцига» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: победа «РБ Лейпцига» за 2.02.

Прогноз: еще один прогноз, что команды не будут слишком активными в атаке и не пробьют тотал в 3,5 гола.

1.79 ТМ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» позволит вывести на карту выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: ТМ 3.5 за 1.79