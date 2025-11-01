1 ноября в 9-м туре чемпионата Германии сыграют «РБ Лейпциг» и «Штутгарт». Начало встречи — в 17:30 мск.

Иван Романов

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» после восьми туров идет на 2-й позиции в таблице Бундеслиги.  Набрано 19 очков.

У «РБ Лейпциг» 6 побед, одна ничья и одно поражение.  Разница мячей составляет 16-9.

Последние матчи: В октябре «РБ Лейпциг» провел четыре матча.  Команда смогла одержать три победы.

«РБ Лейпциг» не смог выиграть лишь одну встречу. 4 октября клуб гостил в Дортмунде, откуда увез одно очко.  Игра закончилась со счетом 1:1.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «РБ Лейпциг» очень хорошо начал текущий сезон.  У команды есть отличные шансы побороться за медали.

Беспроигрышная серия длится достаточно давно.  «РБ Лейпциг» никому не уступает с 22 августа.  Тогда в Мюнхене «РБ Лейпциг» был разгромлен «Баварией» со счетом 0:6.

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитами хозяев поля.  Шансы «РБ Лейпцига» завоевать три очка оцениваются выше.  Стоит отметить, что «быки» не могут победить «Штутгарт» в Бундеслиге с 25 августа 2023 года.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» на данный момент также находится в зоне Лиги чемпионов.  Команда располагается на 3-й позиции.

У «Штутгарта» 6 побед и два поражения.  Набрано 18 очков в восьми играх.  От идущего вторым «РБ Лейпцига» «швабы» отстают на один балл.

Последние матчи: В конце октября «Штутгарт» одержал две победы кряду.  Клуб дважды обыграл «Майнц» — сначала в Бундеслиге со счетом 2:1, а затем — в Кубке Германии (2:0).

В октябре «Штутгарт» провел шесть матчей (без учета товарищеских).  «Швабы» уступили лишь раз.  Неудачным оказался выезд в Турцию к «Фенербахче» (0:1) в рамках Лиги Европы.

Состояние команды: «Штутгарт» давно не проигрывал в Бундеслиге.  Клуб не уступает с 13 сентября.  Тогда «швабы» не набрали очков в противостоянии с «Фрайбургом» (1:3).

В октябре с учетом всех турниров «Штутгарт» провел в гостях 4 матча.  Удалось одержать две победы.  «Штутгарт» на выезде выиграл у «Майнца» со счетом 2:0 в Кубке Германии и «Вольфсбурга» (3:0) — в Бундеслиге.

Последний раз клубы играли друг с другом 17 мая.  В этот день «РБ Лейпциг» на своем поле уступил «Штутгарту» со счетом 2:3.

Статистика для ставок

  • В октябре «РБ Лейпциг» из четырех матчей выиграл три
  • «Штутгарт» не уступает в Бундеслиге с 13 сентября
  • 17 мая 2025 года «РБ Лейпциг» дома проиграл «Штутгарту» со счетом 2:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  Его победа оценивается 2.02.  Ничья — в 4.04, победа «Штутгарта» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.81.

Прогноз: «РБ Лейпциг» показывает отличные результаты.  Команда идет на 2-м месте в таблице и не намерена сбавлять обороты.  Стоит согласиться с котировками букмекеров, которые считают «быков» фаворитами предстоящего матча.

Ставка: победа «РБ Лейпцига» за 2.02.

Прогноз: еще один прогноз, что команды не будут слишком активными в атаке и не пробьют тотал в 3,5 гола.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.79