В субботу, 2 ноября, «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Штутгарт» в рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги. Команды занимают соседние позиции в турнирной таблице, размещаясь на третьем и четвертом местах соответственно. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

47' В перерыве замен не было, команды играют стартовыми составами.

46' Стартовал второй тайм матча «РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Поехали...

45+3' Звучит свисток на перерыв! «РБ Лейпциг» ведет 1:0! Отдыхаем 15 минут...

45+1' 2 минуты добавлено к первому тайму!

45' Г-ОООООООО-Л! «РБ Лейпциг» — 1:0! Автогол Джеффа Шабо! Фланговая передача Яна Диоманда («РБ Лейпциг») в штрафную гостей и Джефф Шабо срезает мяч в собственные ворота!

43' Дениз Ундав («Штутгарт») получил диагональный пас в штрафной и пробил сходу, но Петер Гулачи («РБ Лейпциг») правильно выбрал позицию в воротах.

42' Хозяева классно разыграли на коротке в штрафной соперника, но удар Ромуло Круза («РБ Лейпциг») с семи метров оказался неточным.

40' Люка Жаке («Штутгарт») подключился к стандарту и пробил головой из-за пределов штрафной, но мяч полетел рядом со штангой.

38' А вот и первая желтая карточка в матче! Получает ее Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг»)! Он слишком активно атаковал своего оппонента в центре поля.

37' Опасная контратака гостей: Крис Фюрих («Штутгарт») падает в центре поля и показывает, что его сбили, но арбитр не реагирует.

34' Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг») попытался прорваться в одиночку по левой бровке, но защитник выбил у него мяч в аут.

32' Ридле Баку («РБ Лейпциг») отдал великолепную передачу с лицевой линии на угол вратарской, но Ромуло Круз («РБ Лейпциг») пробил выше ворот!

31' Антонио Нуса («РБ Лейпциг») прокинул себе мяч под левую ногу и пробил метров 18-ти, однако попал прямо во вратаря.

29' Ассан Уэдраого («РБ Лейпциг») получил великолепный пас в правом углу штрафной и пробил слету низом, но Александр Нюбель («Штутгарт») надежно поймал мяч в руки.

27' «Штутгарт» в последние минуты много владеет мячом — почти всем составом гости перешли на чужую половину поля.

25' Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг») классно отработал в обороне и выбил мяч из-под ноги Дениза Ундава («Штутгарт») — угловой подадут гости.

23' Антонио Нуса («РБ Лейпциг») сместился с левой бровки к центру и пробил крученым с правой ноги — мяч из-под перекладины достал Александр Нюбель («Штутгарт») — будет угловой у хозяев.

21' Ромуло Круз («РБ Лейпциг») столкнулся головой с Джеффом Шабо («Штутгарт») и рухнул на газон. Ему нужна помощь медиков!

19' Ридле Баку («РБ Лейпциг») попытался начать атаку своей команды дальним забросом вперед но передача оказалась неточной.

17' Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт») ударил с метров двадцати, мяч рикошетом полетел на угловой.

15' Крис Фюрих («Штутгарт») поймал отскок мяча на ногу и тут же пробил из-за пределов штрафной — удар пришелся в молоко.

13' Дениз Ундав («Штутгарт») уже второй раз в этом матче оказывается в положении вне игры, ему стоит быть повнимательнее!

12' Йоша Вагноман («Штутгарт») прорвался в штрафную соперника. дошел до лицевой и прострелил вдоль ворот. но мяч вынес подальше от своих ворот Вилли Орбан («РБ Лейпциг»).

10' Великолепный навес с правого фланга в штрафную площадь хозяев, там в одиночестве был Дениз Ундав («Штутгарт») — он выпрыгнул и пробил головой, но не попал в створ ворот!

09' После резвого начала, темп матча значительно упал — гости перешли в позиционную атаку.

08' Ридле Баку («РБ Лейпциг») далеко по бровке бросает аут, но там его партнер по команде не справился с приемом и мяч перешел во владение гостей.

06' Ян Диоманд («РБ Лейпциг») ударил с правой ноги с близкого расстояния, но мяч стал легкой добычей Александра Нюбеля («Штутгарт»).

05' Дениз Ундав («Штутгарт») получил классный разрезающий пас и прорвался на ударную позицию. но прозвучал свисток — офсайд.

03' Антонио Нуса («РБ Лейпциг») получил пас на углу штрафной соперника и ударил в дальний угол — мяч пролетел в метре от штанги.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

17:28 Главные действующие лица появляются на газоне «Ред Булл Арены». Игра вот-вот начнется!

17:25 Сегодня в Лейпциге облачно, во время матча температура будет около +15℃.

17:22 Главным арбитром встречи назначен Свен Яблонски.

17:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

17:15 Сегодняшний матч пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арене», который вмещает 47 800 зрителей.

17:10 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура немецкой Бундеслиги между клубами из ТОП-4 турнирной таблицы — «РБ Лейпциг» и «Штутгартом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер, Баку Ридле, Орбан Вилли, Люкеба Кастелло, Раум Давид, Уэдраого Ассан, Зайвальд Николас, Баумгартнер Кристоф, Диоманд Ян, Круз Ромуло, Нуса Антонио.

«Штутгарт»: Нюбель Александр, Жаке Люка, Шабо Джефф, Хендрикс Рамон, Вагноман Йоша, Каразор Атакан, Штиллер Ангело, Миттельштедт Максимилиан, Эль-Ханнус Билал, Фюрих Крис, Ундав Дениз.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» мощно начал нынешний сезон и ворвался в тройку лидеров турнирной таблицы. В данный момент на счету «быков» 19 набранных очков и отставание от лидирующей «Баварии» в пять пунктов. Разница забитых/пропущенных мячей (+7) — 16:9.

«РБ Лейпциг» на протяжении последних девяти матчей в различных турнирах не проигрывает. Последняя неудача клуба датирована концом августа нынешнего года, когда в рамках первого тура Бундеслиги «быки» крупно уступили «Баварии» (0:6). В предыдущем туре «РБ Лейпциг» разгромил в гостях «Аугсбург» со счетом 6:0, а затем в Кубке Германии не оставил шансов «Энерги» (4:1).

«Штутгарт»

«Штутгарт» проводит один из своих лучших сезонов за последние 10 лет. Команда занимает четвертое место, отставая всего на один балл от тройки лидеров. Нынешняя победная серия в Бундеслиге составляет пять матчей. Кроме этого, «Штутгарт» успешно выступает в Кубке Германии, где успешно преодолел 1/16 финала, обыграв в гостях Майнц со счетом 0:1.

В пяти последних турах «Штутгарт»поочередно обыграл: «Санкт-Паули» (2:0), «Кельн» (2:1), «Хайденхайм» (1:0), «Вольфсбург» (3:0) и «Майнц» (2:1). Этот рывок позволил команде оказать давление на лидирующую группу и вплотную приблизится к медальной зоне.

Личные встречи

Между собой эти соперники пересекаются в Бундеслиге и Кубке Германии. В последнее время в этой паре доминирует «Штутгарт» — он выиграл четыре последних очных дуэлей. Предыдущая встреча этих команд состоялась в мае нынешнего года, тогда «РБ Лейпциг» на своем поле уступил со счетом 2:3.

