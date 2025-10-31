Команда Слуцкого будет рвать и метать!

прогноз на матч чемпионата Китая, ставка за 2.06

31 октября в 29-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Шэньчжэнь Пэн Сити». Начало игры — в 15:00 мск.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» на 2 очка отстает от лидера. А вот забила команда 63 мяча в 28 поединках чемпионата Китая.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шанхай Шеньхуа» не сумел переиграть «Далянь Инбо» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Сеулу» (2:0). Да и поединок с «Циндао Вест Кост» принес в копилку три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» вполне преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Причем «Шанхай Шеньхуа» традиционно сложно противостоит «Шэньчжэнь Пэн Сити». В четырех очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда Леонида Слуцкого и сама должна побеждать, и ожидать осечек от конкурентов.

«Шэньчжэнь Пэн Сити»

Турнирное положение: «Шэньчжэнь Пэн Сити» проводит блекоый сезон. Команда на данный момент находится на 12 месте.

Причем «Шэньчжэнь Пэн Сити» на 6 зачётных баллов оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шэньчжэнь Пэн Сити» одолел «Ухань Три Таунс» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Бэйцзин Гоань» (2:1). А вот чуть ранее она была бита «Циндао Вест Кост» (1:2).

При этом «Шэньчжэнь Пэн Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шэньчжэнь Пэн Сити» имеет крайне ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

При этом «Шэньчжэнь Пэн Сити» победил в 2 своих последних поединках. Да и вообще, команда фактически потеряла турнирную мотивацию.

Плюс ко всему, команда уже 3 матча кряду не уступает шанхайцам. Да и сейчас она вполне способна дать бой статусному сопернику.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Шанхайцы не проигрывают 6 матчей кряду

«Шэньчжэнь Пэн Сити» победил в 2 своих последних поединках

«Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 13.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.28 и 3.25.

Прогноз: Команда Слуцкого выглядит монолитнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, плюс оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

2.06 Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Шэньчжэнь Пэн Сити» позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.68 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.68 на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Шэньчжэнь Пэн Сити» позволит вывести на карту выигрыш 1680₽, общая выплата — 2680₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.68