31 октября в восьмом туре чемпионата Германии сыграют «Аугсбург» и «Боруссия» Дортмунд. Начало встречи — в 22:30 мск.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам восьми туров немецкого первенства набрал семь очков и борется за сохранение прописки в элите.
Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в три балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и зоны вылета (17-18-я строчки), а также с отставанием в один пункт от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/16 финала Кубка Германии баварцы на своем поле потерпели поражение от «Бохума» (0:1) и вылетели из турнира.
Перед этим в игре восьмого тура национального чемпионата коллектив остался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах потерпел поражение от «РБ Лейпциг» с результатом 0:6.
Не сыграют: травмирован — Гауэлеу, дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: в двух последних поединках, один из которых был официальным, а один — товарищеским, «Аугсбург» проиграл, а в четырех последних матчах не выиграл.
Это сулит хозяевам явно не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.
Мерт Кёмюр и Фабиан Ридер — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Бундеслиги с двумя голами.
«Боруссия» Дортмунд
Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд после восьми туров немецкого первенства набрала 17 очков и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).
Команда занимает четвертое место, на на два балла отставая от второго в таблице «РБ Лейпциг» и третьего «Штутгарта», а также по дополнительным показателям опережая пятый «Байер».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала Кубка Германии рурцы одержали победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) и вышли в следующий раунд.
Перед этим в поединке восьмого тура национального чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда теперь на своей арене с результатом 1:0 одержал победу над «Кёльном».
Не сыграют: травмированы — Джан и Дюранвиль, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд выиграла, если также учесть неосновное время.
Такая форма сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явный перевес в классе над соперником.
Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Аугсбурга» забивали меньше 2,5 голов
- в трех их пяти последних матчей «Аугсбург» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Боруссии» Дортмунд забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.30, победа «Аугсбурга» — в 4.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.50.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.
Между тем, в семи из 11-ти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их двух из трех последних матчей.
Ставка: «Боруссия» Дортмунд победит и тотал больше 2,5 голов за 2.15