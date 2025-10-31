Вернется ли «Дортмунд» на второе место?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.85

31 октября в восьмом туре чемпионата Германии сыграют «Аугсбург» и «Боруссия» Дортмунд. Начало встречи — в 22:30 мск.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам восьми туров немецкого первенства набрал семь очков и борется за сохранение прописки в элите.

Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в три балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и зоны вылета (17-18-я строчки), а также с отставанием в один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/16 финала Кубка Германии баварцы на своем поле потерпели поражение от «Бохума» (0:1) и вылетели из турнира.

Перед этим в игре восьмого тура национального чемпионата коллектив остался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах потерпел поражение от «РБ Лейпциг» с результатом 0:6.

Не сыграют: травмирован — Гауэлеу, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в двух последних поединках, один из которых был официальным, а один — товарищеским, «Аугсбург» проиграл, а в четырех последних матчах не выиграл.

Это сулит хозяевам явно не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

Мерт Кёмюр и Фабиан Ридер — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Бундеслиги с двумя голами.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд после восьми туров немецкого первенства набрала 17 очков и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает четвертое место, на на два балла отставая от второго в таблице «РБ Лейпциг» и третьего «Штутгарта», а также по дополнительным показателям опережая пятый «Байер».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала Кубка Германии рурцы одержали победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) и вышли в следующий раунд.

Перед этим в поединке восьмого тура национального чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда теперь на своей арене с результатом 1:0 одержал победу над «Кёльном».

Не сыграют: травмированы — Джан и Дюранвиль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд выиграла, если также учесть неосновное время.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явный перевес в классе над соперником.

Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Аугсбурга» забивали меньше 2,5 голов

в трех их пяти последних матчей «Аугсбург» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Боруссии» Дортмунд забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.30, победа «Аугсбурга» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.50.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в семи из 11-ти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.85 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их двух из трех последних матчей.

2.15 «Боруссия» Дортмунд победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: «Боруссия» Дортмунд победит и тотал больше 2,5 голов за 2.15