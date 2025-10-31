В пятницу, 31 октября, «Аугсбург» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

59' Ноакай Бэнкс в жестком подкате скосил в центре поля Брандта, но арбитр обошелся без желтой карточки на этот раз.

57' Удар Чуквуэмеки из-за пределов штрафной «Аугсбурга» с левой ноги, мяч над перекладиной ворот Дамена полетел.

55' Юлиан Брандт пробил из-за пределов штрафной «Аугсбурга», мяч мимо створа ворот полетел.

54' Много единоборств стало в игре, никто не намерен ни пяди земли уступать.

52' Пробуют игроки «Аугсбурга» захватить инициативу, футболисты «Боруссии» в свою очередь просто так уступать её не намерены.

49' Желтая карточка показана Эльвису Реджбечаю. За споры с главным судьей матча Тобиасом Штилером.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 3 42 Владение мячом 58 1 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 7 Фолы 9

49' Желтая карточка показана Димитрису Яннулису. За срыв атаки.

48' Позиционная атака «Аугсбурга» заканчивается заработанным угловым.

46' Вновь болельщики «Боруссии» зажигают, игра приостановлена.

46' Второй тайм начался! Замен в перерыве нет.

45+3' Перерыв. В равной игре, воспользовалась «Боруссия» едва ли не единственным голевым моментом.

45+2' С мячом игроки «Аугсбурга», отодвигают хозяева тем самым игру от своих ворот.

45+1' Продолжает «Боруссия» атаковать, мало что в конце тайма получается у футболистов «Аугсбурга».

45' Добавленное время 3 минуты.

44' Продолжает «Боруссия» владеть мячом, инициатива у гостей.

42' Угловой у ворот «Аугсбурга», подача Паскаля Гроса в штрафную, мяч прилетел на ногу Вальдемару Антону, но обработать качественно не получилось.

40' Мячом владеют игроки «Боруссии», пока без продвижения вперёд.

37' Гооол! 0:1. Серу Гирасси ворвавшись в штрафную площадь «Аугсбурга» после рикошета от защитников хозяев пробил с правой ноги, мяч прошил вратаря Дамена.

36' Максимилиан Байер головой пробил из пределов штрафной «Аугсбурга» после подачи Гирасси, не получилось акцентированный удар нанести, мяч сильно выше ворот пролетел.

34' Позиционная атака «Боруссии» захлёбывается из-за ошибки в передаче.

31' Хорошо получается затруднять подходы к воротам у футболистов «Боруссии», позиционная «Аугсбурга» ни к чему не приводит.

28' Фелльхауэр совершил прострел вдоль ворот «Боруссии», но партнеры не откликнулись.

27' Продолжается игра «без ворот», соперникам брак в последней трети поля мешает что либо создать.

27' Позиционная атака «Аугсбурга» заканчивается неточной передачей.

24' Подача в штрафную «Аугсбурга», возникла небольшая сумятица у ворот хозяев, но до угрозы дело не дошло.

23' Досталось по ногам Максимилиану Байеру от полузащитника «Аугсбурга» Фелльхауэра, готовится подача со штрафного к воротам хозяев.

20' Мерт Кёмюр пробил с лету из пределов штрафной «Боруссии», мяч намного выше ворот полетел.

19' Робин Фелльхауэр вбросил мяч из-за боковой в штрафную площадь «Боруссии», отбились гости.

17' Продолжается игра без ворот, инициативу так же не получается какой-либо команде захватить.

14' «Аугсбург» владеет мячом на половине поля «Боруссии», но внимательно в обороне действуют гости.

11' Позиционная атака «Боруссии», тщательно конструируют угрозу воротам хозяев гости.

10' Завязалась борьба за инициативу, попеременно команды владеют мячом, до угроз воротам пока дело не доходит.

07' Не высокий темп игры на первых минутах, команды присматриваются друг к другу.

05' Игра возобновлена.

04' Забросали поле теннисными мячами болельщики, футболисты помогаю их собрать. Пауза образовалась.

03' С мячом футболисты «Боруссии», конструируют они позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Боруссии».

До матча

22:27 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:20 Матч пройдет на «ВВК-Арене» в Аугсбурге, вмещающей 30 662 зрителя.

22:10 Главным судьей матча будет Тобиас Штилер из Гамбурга.

Стартовые составы команд

«Аугсбург»: Дамен, Матсима, Бэнкс, Яннулис, Шлоттербек, Фелльхауэр, Массенго, Ридер, Клод-Морис, Кёмюр, Реджбечай.

«Боруссия»: Кобель, Антон, Бенсебаини, Коуто, Ансельмино, Нмеча, Грос, Чуквуэмека, Брандт, Байер, Гирасси.

«Аугсбург»

«Аугсбург» по итогам восьми туров немецкого первенства набрал семь очков и борется за сохранение прописки в элите. Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в три балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и зоны вылета (17-18-я строчки), а также с отставанием в один пункт от нынешнего соперника. В своем предыдущем поединке в рамках 1/16 финала Кубка Германии баварцы на своем поле потерпели поражение от «Бохума» (0:1) и вылетели из турнира. Перед этим в игре восьмого тура национального чемпионата коллектив остался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах потерпел поражение от «РБ Лейпциг» с результатом 0:6.

В двух последних поединках, один из которых был официальным, а один — товарищеским, «Аугсбург» проиграл, а в четырех последних матчах не выиграл. Это сулит хозяевам явно не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе. Мерт Кёмюр и Фабиан Ридер — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Бундеслиги с двумя голами. Травмирован у «Аугсбурга» перед отчетным матчем Гауэлеу.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд после восьми туров немецкого первенства набрала 17 очков и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4). Команда занимает четвертое место, на на два балла отставая от второго в таблице «РБ Лейпциг» и третьего «Штутгарта», а также по дополнительным показателям опережая пятый «Байер». В своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала Кубка Германии рурцы одержали победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) и вышли в следующий раунд. Перед этим в поединке восьмого тура национального чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда теперь на своей арене с результатом 1:0 одержал победу над «Кёльном».

В трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд выиграла, если также учесть неосновное время. Такая форма сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явный перевес в классе над соперником. Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с четырьмя голами. Перед отчетной встречей травмированы в составе «Боруссии» Джан и Дюранвиль.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Бундеслиги. Оба раза победил «Аугсбург», дома 2:1, а в Дортмунде 0:1.

За всю историю команды сыграли 29 матчей. В 17 играх победила «Боруссия», в 5 «Аугсбург», оставшиеся 7 матчей завершились вничью.

