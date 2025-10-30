прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.90

«Факел» встретится с «Арсеналом» из Тулы в рамках 1/8 финала Кубка России Пути регионов. Поединок пройдет 30 октября и начнется в 19:30 по мск.

«Факел»

Путь к 1/8 финала: Воронежцы начали свой путь в Кубке России Пути регионов со стадии 1/32 финала, где «Факелу» удалось обыграть «Текстильщик» со счетом 2:1.

Уже в 1/16 финала команда сумела одолеть «Урал» на своем поле со счетом 1:0, забив победный гол на 51-й минуте.

Последние матчи: В прошлом поединке Первой лиги «Факел» уступил «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 29-й минуте. До этого команда разгромила «Ротор» (4:0).

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Факел» победил 4 раза при 1-м поражении. За этот период воронежцы сумели забить 8 голов при 2-х пропущенных.

Состояние команды: «Факел» проводит отличный сезон, команда находится на вершине турнирной таблицы Первой лиги с 33 очками в активе, а также имеет возможность бороться в Кубке России Пути регионов.

В последних 3-х очных встречах «Факел» дважды обыграл тульский «Арсенал», а также команды однажды сыграли вничью. На сей раз у воронежцев есть все шансы пройти дальше в Кубке России Пути регионов.

«Арсенал» Тула

Путь к 1/8 финала: Тульчане начали выступление в Кубке России Пути регионов со стадии 1/32 финала, где уверенно разобрались с «Волной» со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме.

В следующей стадии «Арсенал» не без труда одолел «Сокол» со счетом 1:0, отличившись на 36-й минуте. Теперь тульская команда сыграет против грозного «Факела».

Последние матчи: В прошлом поединке «Арсенал» уступил «Уралу» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч на 38-й минуте. До этого команда сыграла вничью с «Челябинском» (2:2).

В последних 5-и поединках «Арсенал» трижды сыграл вничью, а также по одному разу выиграл и проиграл. За этот период команда забила 7 голов при таком же количестве пропущенных.

Состояние команды: У «Арсенала» продолжается не самый удачный отрезок, команда теряет очки в Первой лиге. Тульчанам все не удается победить, но в предстоящем матче против «Факела» команда соберется с силами.

У «Арсенала» есть нападающий Амур Калмыков, который отличается высокой результативностью. За 17 встреч во всех турнирах у форварда 9 забитых мячей.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Факел» выиграл 4 раза

«Арсенал» победил только в 1-м матче из последних 6-и во всех турнирах

«Факел» дважды обыгрывал «Арсенал» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Факела» — 1.87, победа «Арсенала» — 4.70, ничья — за 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.50 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Факел» уверенно победит тульский «Арсенал» на своем поле.

Ставка: Победа «Факела» с форой (-1) за 2.90.

Прогноз: «Факел» попытается начать матч активно, открыв счет уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Факела» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.97.